Антибіотики тільки за рецептом: з'явилися важливі нюанси нововведення
В Україні з 1 серпня антибактеріальні препарати, тобто антибіотики, можна купити виключно за рецептом, виписаним лікарем. Але деякі важливі нюанси і досі лишалися нез'ясованими.
На найпопулярніші питання відповіли в Національній службі здоров'я України.
Чи є спосіб купити антибіотик без призначення лікаря?
Відповідь на це питання однозначна - ні. Купити антибіотики можна лише за призначенням лікаря.
Хто з лікарів може виписати е-рецепт на антибіотик?
Це може зробити будь-який лікар, який призначив антибіотики, як комунального медзакладу, так і приватного.
Чи потрібна декларація для отримання е-рецепта?
В НСЗУ відповіли, що для отримання електронного рецепта на антибіотики декларація не обовʼязкова.
В якій аптеці можна придбати ліки за е-рецептом?
Нині придбати необхідні ліки за рецептом можна у будь-якій аптеці. Важливо, що рецепт на антибіотик дійсний 30 днів.
Чи можна погасити е-рецепт частково, тобто придбати меншу кількість препарату, ніж вказана в рецепті?
Це можна зробити. При відпуску фармацевт поставить на інформаційній довідці штамп "Відпущено" та вкаже кількість відпущеного лікарського засобу. При повторному погашенні пацієнт зможе використати той самий рецепт.
Детальніше дивіться в роз'ясненні НСЗУ на відео:
Раніше ми писали, з якими антибіотиками можна і не можна поєднувати алкоголь.
Також читайте про аналізи, на які не треба витрачати гроші, сили та час.