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Антибіотики тільки за рецептом: з'явилися важливі нюанси нововведення

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П'ятниця 26 серпня 2022 11:11
Антибіотики тільки за рецептом: з'явилися важливі нюанси нововведення Фото: В Україні антибіотики відпускають тільки за рецептом (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні з 1 серпня антибактеріальні препарати, тобто антибіотики, можна купити виключно за рецептом, виписаним лікарем. Але деякі важливі нюанси і досі лишалися нез'ясованими.

На найпопулярніші питання відповіли в Національній службі здоров'я України.

Чи є спосіб купити антибіотик без призначення лікаря?

Відповідь на це питання однозначна - ні. Купити антибіотики можна лише за призначенням лікаря.

Хто з лікарів може виписати е-рецепт на антибіотик?

Це може зробити будь-який лікар, який призначив антибіотики, як комунального медзакладу, так і приватного.

Чи потрібна декларація для отримання е-рецепта?

В НСЗУ відповіли, що для отримання електронного рецепта на антибіотики декларація не обовʼязкова.

В якій аптеці можна придбати ліки за е-рецептом?

Нині придбати необхідні ліки за рецептом можна у будь-якій аптеці. Важливо, що рецепт на антибіотик дійсний 30 днів.

Чи можна погасити е-рецепт частково, тобто придбати меншу кількість препарату, ніж вказана в рецепті?

Це можна зробити. При відпуску фармацевт поставить на інформаційній довідці штамп "Відпущено" та вкаже кількість відпущеного лікарського засобу. При повторному погашенні пацієнт зможе використати той самий рецепт.

Детальніше дивіться в роз'ясненні НСЗУ на відео:

Раніше ми писали, з якими антибіотиками можна і не можна поєднувати алкоголь.

Також читайте про аналізи, на які не треба витрачати гроші, сили та час.

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