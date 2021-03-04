Комаровський назвав тривожні симптоми, які вказують на розвиток пневмонії

Доктор Комаровський перерахував ознаки пневмонії, при появі яких необхідно терміново звернутися за медичною допомогою.
Про це знаменитий педіатр розповів на своїй сторінці в Instagram.
За словами доктора Комаровського, розвиток пневмонії можна запідозрити при наявності таких ознак:
Комаровський додав, що при таких ознаках не потрібно ставити собі діагноз самостійно, але потрібно негайно звернутися до лікаря.
Симптоми пневмонії (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Раніше доктор Комаровський розповів, як неправильне купання дитини може призвести до серйозного отруєння.