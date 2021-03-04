UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Комаровский назвал тревожные симптомы, которые указывают на развитие пневмонии

Автор: Светлана Мащенко

Доктор Комаровский перечислил признаки пневмонии, при появлении которых необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Об этом знаменитый педиатр рассказал на своей странице в Instagram.

По словам доктора Комаровского, развитие пневмонии можно заподозрить при наличии таких признаков:

  • Главным симптомом болезни стал кашель.
  • После улучшения состояние ухудшилось, либо любая простудная болезнь длится дольше семи дней.
  • Невозможно сделать глубокий вдох - при такой попытке начинается приступ кашля.
  • Выраженная бледность кожи на фоне других симптомов ОРВИ (температура, насморк, кашель).
  • Возникает одышка при невысокой температуре тела.
  • При высокой температуре тела не помогают жаропонижающие (парацетамол или ибупрофен).

Комаровский добавил, что при таких признаках не нужно ставить себе диагноз самостоятельно, но нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Симптомы пневмонии (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Ранее доктор Комаровский рассказал, как неправильное купание ребенка может привести к серьезному отравлению.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Евгений Комаровский
Читайте также
Нужна ли маска на морозе: Комаровский дал ответ
Комаровский рассказал, как восстановиться после COVID-19: происходят серьезные изменения
Прогноз погоды