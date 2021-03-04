Комаровский назвал тревожные симптомы, которые указывают на развитие пневмонии

Доктор Комаровский перечислил признаки пневмонии, при появлении которых необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
Об этом знаменитый педиатр рассказал на своей странице в Instagram.
По словам доктора Комаровского, развитие пневмонии можно заподозрить при наличии таких признаков:
Комаровский добавил, что при таких признаках не нужно ставить себе диагноз самостоятельно, но нужно незамедлительно обратиться к врачу.
Симптомы пневмонии (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Ранее доктор Комаровский рассказал, как неправильное купание ребенка может привести к серьезному отравлению.