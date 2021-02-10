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Комаровський попередив про неправильне купання дитини, яке загрожує отруєнням

Новость на русском → Середа 10 лютого 2021 13:55
Комаровський попередив про неправильне купання дитини, яке загрожує отруєнням Євген Комаровський (фото: facebook.com/komarovskiynet)
Автор: Світлана Мащенко

Лікар Євген Комаровський розповів про небезпеку опалення дровами в приміщеннях. Така економія, за словами лікаря, може обернутися трагедією. Педіатр розкритикував також "садистську" радянську традицію, яка може призвести до отруєння дитини після купання.

Про це медик повідомив в особистому YouTube-каналі.

Комаровський каже, що економія через підвищення тарифів та перехід на дров'яне опалення може призвести до трьох проблем. Перша - знищення дерев, друга - пожежі, і третя, найбільш небезпечна - отруєння чадним газом.

Такі новини все частіше з'являються в ЗМІ, каже Комаровський.

Ризик отруїтися чадним газом виникає, коли люди закривають димоходи, щоб заощадити ще незгорілі дрова. Крім того, система вентиляції в будинку часто змушує бажати кращого.

Щоб уникнути трагедії, Комаровський рекомендує використовувати датчики чадного газу. Але важливо вчасно міняти батарейки в таких пристроях. Лікар порекомендував звернути увагу на більш сучасні пристрої, які поєднують в собі датчик диму, чадного газу, і навіть міряє температуру.

Комаровський згадав і про "садистську традицію", яка прийшла до нас з радянських часів - купання маленьких дітей у закупореному приміщенні.

"Коли на кухні все закрили, поставили ванночку, включили газові конфорки, щоб там натопити. Після чого починають купати дитину... Коли у відсутність вентиляції, ви запалили чотири конфорки, то там шалена концентрація чадного газу. Діти, чим молодше, тим це актуальніше, чутливі навіть до мінімальної кількості чадного газу. Ви дитину скупали, після чого вона всю ніч кричить через отруєння чадним газом", - заявляє педіатр.

Комаровський розповів про небезпеку чадного газу

Раніше доктор Комаровський розповів, як відновитися після COVID-19 і уникнути ускладнень.

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Новини України Життя Євген Комаровський
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