Комаровський назвав терміни спалаху коронавірусу через штам "Дельта"
До Дня Незалежності України в країні може спалахнути нова хвиля коронавірусу через штам "Дельта".
Про це повідомив доктор Комаровський на каналі "Україна 24"в програмі "Перші".
Медик вважає, що штам "Дельта" привезуть українці, які відпочивали влітку закордоном. Комаровський прогнозує, що спалах відбудеться навіть раніше осені, а саме до кінця серпня.
"У нас невідкладні заходи – це варіант коронавірусу "Дельта". Чому досі не зібрався РНБО? Це погано скінчиться. У нас тільки одне питання: чому в Москві "Дельта" є, а в Києві немає? Тому що ще час не настав. А зараз Туреччина відкрита і для росіян, і для нас. Вони там обміняються, приїдуть – буде вам "Дельта". Я так думав, що до жовтня, але, швидше за все, в серпні вже буде, якраз до Дня Незалежності вам буде подаруночок", - заявив лікар.
Комаровський вважає, що необхідно готуватися до гіршого. Також серйозною проблемою в боротьбі з вірусом є те, що в країні припиняється фінансування інфекційних лікарень.
"Досвід показує наступне: прогнозувати не можна, а краще готуватися до гіршого. Але... у нас зараз ситуація легша, і припиняють фінансування інфекційних лікарень. У мене вже просто немає слів. Неймовірно. Не всіх, деяких, типу, вони зробили свою справу, вже всіх спасли, йдіть тепер в ж**у", - сказав він.
Як ми раніше писали, Комаровський назвав найдієвіший спосіб захистити дітей від штаму коронавірусу "Дельта".