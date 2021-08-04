Комаровський назвав терміни спалаху коронавірусу через штам "Дельта"

Медик вважає, що штам "Дельта" привезуть українці, які відпочивали влітку закордоном. Комаровський прогнозує, що спалах відбудеться навіть раніше осені, а саме до кінця серпня.

"У нас невідкладні заходи – це варіант коронавірусу "Дельта". Чому досі не зібрався РНБО? Це погано скінчиться. У нас тільки одне питання: чому в Москві "Дельта" є, а в Києві немає? Тому що ще час не настав. А зараз Туреччина відкрита і для росіян, і для нас. Вони там обміняються, приїдуть – буде вам "Дельта". Я так думав, що до жовтня, але, швидше за все, в серпні вже буде, якраз до Дня Незалежності вам буде подаруночок", - заявив лікар.

Комаровський вважає, що необхідно готуватися до гіршого. Також серйозною проблемою в боротьбі з вірусом є те, що в країні припиняється фінансування інфекційних лікарень.

"Досвід показує наступне: прогнозувати не можна, а краще готуватися до гіршого. Але... у нас зараз ситуація легша, і припиняють фінансування інфекційних лікарень. У мене вже просто немає слів. Неймовірно. Не всіх, деяких, типу, вони зробили свою справу, вже всіх спасли, йдіть тепер в ж**у", - сказав він.