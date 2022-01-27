ru ua
Чт, 27 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Комаровський розповів, чи потрібно робити щеплення від COVID-19 при імуносупресії та хворобах нирок

Новость на русском →
Четвер 27 січня 2022 07:31
Комаровський розповів, чи потрібно робити щеплення від COVID-19 при імуносупресії та хворобах нирок Чи робити щеплення від коронавірусу при імуносупресії (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Часто виникають суперечки з приводу того, чи необхідна вакцинація від коронавірусу людям, які приймають імуносупресори, тобто пригнічуючі імунітет препарати. Однак, при хворобах нирок щеплення потрібне

Про це розповів популярний педіатр Євген Комаровський в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

Лікар розповів, що наразі це є однією із найскладніших тем, адже думки часто розходяться. Все через те, що вакцинація може не допомогти таким людям.

"Зокрема, через те, що вакцинація таким людям може не допомогти. Однак, на сьогодні у МОЗ наполягають, що людина на імуносупресії знаходяться у зоні ризику, тому їх потрібно щепити за стандартною схемою. Тому однозначно їх щеплювати потрібно, - розповів Комаровський.

Що таке імуносупресія

Так, імуносупресія, або інакше імунодепресія виникає у разі прийому низки імуносупресивних препаратів. До того ж такий стан може виникнути після деяких захворювань.

Як розповів доктор Комаровський, таким людям може знадобитися додаткова доза вакцини, а не два щеплення

Окрім того, вакцинувати потрібно й інших людей з груп ризику. Наприклад, при захворюваннях нирок. Все тому, що це серйозне захворювання, і потрібна негайна вакцинація.

Раніше ми повідомляли, що Комаровський розвінчав головний міф про ГРВІ.

Також ми писали, що Комаровський розніс популярний народний засіб від кашлю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Комаровский
LITE
Марго Роббі в білосніжному блейзері, Ванесса Параді в блискучій блузі: кращі зіркові образи показу Chanel Couture
Марго Роббі в білосніжному блейзері, Ванесса Параді в блискучій блузі: кращі зіркові образи показу Chanel Couture