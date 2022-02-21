Комаровський назвав головні способи, як відновити захриплий голос
Доктор Комаровський пояснив, що робити, якщо у вас повністю "сів" голос.
Про це заслужений педіатр повідомив на відео, опублікованому на його YouTube-каналі.
За словами медика, перше, що потрібно - це зрозуміти, від чого охрип голос.
"Осиплість - це просто запальний процес, а захриплість - це хрипкий звук, який виникає під час мовлення, також він сигналізує про набряк на слизовій", - зазначив лікар.
Медик зазначив, що захриплий голос найчастіше буває при гострих респіраторних інфекціях, коли запальний процес локалізується в області гортані. Це називається ларингітом.
Що робити в таких випадках
- Якщо ви перебуваєте в сухому і теплому повітрі, це може бути реальним приводом до того, що виникне утруднене дихання, тому теплий одяг, але чисте і прохолодне повітря.
- Голосовий спокій. Вам не потрібно говорити, а необхідно просто мовчати.
- Постійне тепле пиття.
Крім застуди хрипкий голос у дитини можуть викликати аденоїди, поліпи, вроджені патології гортані, папіломатоз, вузлики голосових складок, запалення легенів, трахеїт, ларингіт, різні простудні та вірусні захворювання.
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