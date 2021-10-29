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Комаровський розповів, коли в Україні закінчиться хвиля COVID: приблизні дати

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П'ятниця 29 жовтня 2021 13:54
Комаровський розповів, коли в Україні закінчиться хвиля COVID: приблизні дати Фото: Доктор Комаровський спрогнозував кінець спалаху COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський повідомив, що після Нового року спалах коронавірусу в Україні має закінчитися. Але до цього часу, а саме з настанням холодів, нас чекає кількість смертей до 500 осіб в день.

Про це медик розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Коли закінчиться спалах

"Як тільки різко похолодає, буде ще більший стрибок захворюваності. Тому що люди зберуться всередині приміщень. Будемо ховати від 200 до 500 осіб на день у найближчі місяці. Після новорічних канікул, мені здається, ситуація покращиться, і всі наступні хвилі не будуть такими важкими. Тому що буде більше щеплених і перехворілих людей з антитілами", - спрогнозував заслужений лікар.

Наслідки будуть важкими

На думку лікаря, наслідки інфекції будуть важкими.

"Але наслідки всього цього ми будемо відчувати дуже довго - все, що за цей час медицина не долікувала, не дооперувала, прогавила, все, що накопичилося за ці роки. Валом повалять два роки нелікована онкологія, неоперовані виразки, купа запущених депресій, панічних розладів, купа дітей з важким ожирінням, цукрові діабети другого типу, нервові стреси – це все на тлі обвалу психіатричної допомоги", - розповів Комаровський.

Як ми раніше писали, Комаровський дав поради тим, хто вже перехворів.

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Доктор Комаровский
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