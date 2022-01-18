ru ua
Вт, 18 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Комаровский назвал четыре симптома, по которым точно можно определить грипп

Новина українською →
Вторник 18 января 2022 11:19
Комаровский назвал четыре симптома, по которым точно можно определить грипп Скриншот: Евгений Комаровский
Автор: Светлана Мащенко

Доктор Евгений Комаровский рассказал, по каким можно определить что вы, ваш член семьи - взрослый или ребенок, заболели гриппом.

Об этом педиатр сообщил на своей странице в Instagram.

Врач уточнил, что грипп - это вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем.

Симптомы, по которым можно распознать грипп:

  1. Резкое повышение температуры тела.
  2. Головная боль.
  3. Кашель и боль в горле.
  4. Боль в мышцах.

Что делать, если вы заболели?

  • Прикрывайте рот рукой или салфеткой, когда кашляете.
  • Регулярно мойте руки.
  • Отдыхайте как можно больше.
  • Пейте много воды
  • Обратитесь за медицинской помощью, если вы в группе риска.

Это важно!

Комаровский неоднократно заявлял, что ни в коем случае нельзя при острой респираторной инфекции назначать антибактериальные препараты. Но так делали и продолжают делать многие врачи.

"Нет ни одной вирусной болезни, в протоколы лечения которых входят антибиотики", - уверяет Комаровский.

В некоторых случаях антибиотики назначаются врачами или "самоназначаются" пациентами для профилактики бактериальных осложнений (к примеру, воспаления легких). Но это большая ошибка, уверен врач, ведь принимая антибиотик при ОРВИ, наоборот в 4-10 раз увеличивается вероятность бактериальных осложнений.

Ранее также доктор Комаровский назвал два признака острой респираторной вирусной инфекции, при которой нужно бежать к врачу.

Также педиатр рассказал, какая боль в горле может быть опасной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евгений Комаровский
LITE
Гормональный упадок: нутрициолог рассказала, почему опасно худеть на соках и смузи
Гормональный упадок: нутрициолог рассказала, почему опасно худеть на соках и смузи