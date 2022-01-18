Комаровский назвал четыре симптома, по которым точно можно определить грипп
Доктор Евгений Комаровский рассказал, по каким можно определить что вы, ваш член семьи - взрослый или ребенок, заболели гриппом.
Об этом педиатр сообщил на своей странице в Instagram.
Врач уточнил, что грипп - это вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем.
Симптомы, по которым можно распознать грипп:
- Резкое повышение температуры тела.
- Головная боль.
- Кашель и боль в горле.
- Боль в мышцах.
Что делать, если вы заболели?
- Прикрывайте рот рукой или салфеткой, когда кашляете.
- Регулярно мойте руки.
- Отдыхайте как можно больше.
- Пейте много воды
- Обратитесь за медицинской помощью, если вы в группе риска.
Это важно!
Комаровский неоднократно заявлял, что ни в коем случае нельзя при острой респираторной инфекции назначать антибактериальные препараты. Но так делали и продолжают делать многие врачи.
"Нет ни одной вирусной болезни, в протоколы лечения которых входят антибиотики", - уверяет Комаровский.
В некоторых случаях антибиотики назначаются врачами или "самоназначаются" пациентами для профилактики бактериальных осложнений (к примеру, воспаления легких). Но это большая ошибка, уверен врач, ведь принимая антибиотик при ОРВИ, наоборот в 4-10 раз увеличивается вероятность бактериальных осложнений.
Ранее также доктор Комаровский назвал два признака острой респираторной вирусной инфекции, при которой нужно бежать к врачу.
Также педиатр рассказал, какая боль в горле может быть опасной.