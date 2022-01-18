Комаровский назвал четыре симптома, по которым точно можно определить грипп

Доктор Евгений Комаровский рассказал, по каким можно определить что вы, ваш член семьи - взрослый или ребенок, заболели гриппом.

Об этом педиатр сообщил на своей странице в Instagram .

Врач уточнил, что грипп - это вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем.

Симптомы, по которым можно распознать грипп:

Резкое повышение температуры тела. Головная боль. Кашель и боль в горле. Боль в мышцах.

Что делать, если вы заболели?

Прикрывайте рот рукой или салфеткой, когда кашляете.

Регулярно мойте руки.

Отдыхайте как можно больше.

Пейте много воды

Обратитесь за медицинской помощью, если вы в группе риска.

Это важно!

Комаровский неоднократно заявлял, что ни в коем случае нельзя при острой респираторной инфекции назначать антибактериальные препараты. Но так делали и продолжают делать многие врачи.

"Нет ни одной вирусной болезни, в протоколы лечения которых входят антибиотики", - уверяет Комаровский.

В некоторых случаях антибиотики назначаются врачами или "самоназначаются" пациентами для профилактики бактериальных осложнений (к примеру, воспаления легких). Но это большая ошибка, уверен врач, ведь принимая антибиотик при ОРВИ, наоборот в 4-10 раз увеличивается вероятность бактериальных осложнений.