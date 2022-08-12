Комаровський назвав біль в животі, при якому терміново потрібно до лікаря
Доктор Євген Комаровський розповів, при якому болю в животі потрібно терміново звертатися до лікаря. Педіатр стверджує, що саме локалізація больових відчуттів, тобто місце, де болить - головний індикатор.
Про це лікар написав на своїй сторінці Instagram.
При болю в животі терміново потрібен лікар, якщо:
- Біль локалізується в правій клубовій області (внизу живота справа)
- Є сліди крові в калі і блювотних масах
- Є будь-які проблеми з сечовипусканням (утруднення, болючість)
Якщо біль в животі поєднується з такими симптомами, як:
- виражена блідість шкіри і пітливість,
- пронос і підвищена температура,
- висип, сонливість.
Особливості болю в животі в дитячому віці
За словами педіатра, в дитячому віці болі в животі в більшості випадків безпечні і пов'язані з підвищеним газоутворенням, спазмом кишечника, несвоєчасною дефекацією.
Такі болі (прості, безпечні, функціональні), як правило, локалізуються, в центрі живота. Дитина буде показувати на область навколо пупка.
А ось будь-який біль не в центрі живота - привід для огляду лікаря і підвищеної настороженості батьків.
Раніше доктор Комаровський розповів, де менше нітратів - в кавуні або дині.
Також повідомлялося, що доктор назвав небезпечні ягоди.