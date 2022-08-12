Комаровский назвал боль в животе, при которой срочно нужно к врачу
Доктор Евгений Комаровский рассказал, при какой боли в животе нужно срочно обращаться к врачу. Педиатр утверждает, что именно локализация болевых ощущений, то есть место, где болит - главный индикатор.
Об этом врач сообщил на своей странице Instagram/
При боли в животе срочно нужен врач, если:
- Боль локализуется в правой подвздошной области (внизу живота справа)
- Имеются следы крови в кале и рвотных массах
- Имеются любые проблемы с мочеиспусканием (затруднение, болезненность)
Если боль в животе сочетается с такими симптомами, как:
- выраженная бледность кожи и потливость,
- понос и повышенная температура,
- сыпь, сонливость.
Особенности боли в животе в детском возрасте
По словам педиатра, в детском возрастет боли в животе в большинстве случаев неопасны и связаны с повышенным газообразованием, спазмом кишечника, несвоевременной дефекацией.
Такие боли (простые, неопасные, функциональные), как правило, локализуются, в центре живота. Ребенок будет показывать на область вокруг пупка.
А вот любая боль не в центре живота - повод для осмотра врача и повышенной настороженности родителей.
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