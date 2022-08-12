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Комаровский назвал боль в животе, при которой срочно нужно к врачу

Новина українською →
Пятница 12 августа 2022 10:16
Комаровский назвал боль в животе, при которой срочно нужно к врачу Фото: Евгений Комаровский (instagram.com/doctor_komarovskiy)
Автор: Светлана Мащенко

Доктор Евгений Комаровский рассказал, при какой боли в животе нужно срочно обращаться к врачу. Педиатр утверждает, что именно локализация болевых ощущений, то есть место, где болит - главный индикатор.

Об этом врач сообщил на своей странице Instagram/

При боли в животе срочно нужен врач, если:

  • Боль локализуется в правой подвздошной области (внизу живота справа)
  • Имеются следы крови в кале и рвотных массах
  • Имеются любые проблемы с мочеиспусканием (затруднение, болезненность)

Если боль в животе сочетается с такими симптомами, как:

  • выраженная бледность кожи и потливость,
  • понос и повышенная температура,
  • сыпь, сонливость.

Особенности боли в животе в детском возрасте

По словам педиатра, в детском возрастет боли в животе в большинстве случаев неопасны и связаны с повышенным газообразованием, спазмом кишечника, несвоевременной дефекацией.

Такие боли (простые, неопасные, функциональные), как правило, локализуются, в центре живота. Ребенок будет показывать на область вокруг пупка.

А вот любая боль не в центре живота - повод для осмотра врача и повышенной настороженности родителей.

Ранее доктор Комаровский рассказал, где меньше нитратов - в арбузе или дыне.

Также сообщалось, что доктор назвал опасные ягоды.

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Евгений Комаровский
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