Комаровский дал 7 советов по профилактике ОРВИ осенью

Для того, чтобы не подцепить острую респираторную инфекцию осенью - придерживайтесь этих советов.

Главные лайфхаки

В осенний период старайтесь меньше бывать в помещениях, где много людей. Избегайте толп (особенно опасны в этом отношении поликлиники, транспорт, торговые и развлекательные заведения в разгар эпидемии).

Больные ОРВИ должны быть изолированы, на них должны быть медицинские маски

Постоянно проветривайте помещения, в которых находитесь.

Уменьшайте количества вируса на слизистых оболочках (часто закапывайте нос и полощите горло солевыми растворами).

Следите за чистотой рук (меньше жмите руку, часто мойте руки, не беритесь руками за что попало и не тяните руки к лицу, не трогайте ими рот и нос, что так любят делать дети).

Поддерживайте нормальное функционирование местного иммунитета (увлажнение прохладного воздуха).

В осенний период сделайте прививку от гриппа, пневмококка и менингококка, коронавируса.

Не забывайте!