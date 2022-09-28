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Комаровский дал 7 советов по профилактике ОРВИ осенью

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Среда 28 сентября 2022 15:23
Комаровский дал 7 советов по профилактике ОРВИ осенью Фото: Доктор Комаровский рассказал о профилактике ОРВИ (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине, как обычно осенью, всплеск ОРВИ. Острые респираторные вирусные инфекции - это группа наиболее часто встречающихся заболеваний вирусного характера, для которых характерны: насморк, кашель, повышенная температура тела и другие симптомы.

Доктор Комаровский в своем журнале поделился 7 советами по профилактике ОРВИ.

Для того, чтобы не подцепить острую респираторную инфекцию осенью - придерживайтесь этих советов.

Главные лайфхаки

В осенний период старайтесь меньше бывать в помещениях, где много людей. Избегайте толп (особенно опасны в этом отношении поликлиники, транспорт, торговые и развлекательные заведения в разгар эпидемии).

Больные ОРВИ должны быть изолированы, на них должны быть медицинские маски

Постоянно проветривайте помещения, в которых находитесь.

Уменьшайте количества вируса на слизистых оболочках (часто закапывайте нос и полощите горло солевыми растворами).

Следите за чистотой рук (меньше жмите руку, часто мойте руки, не беритесь руками за что попало и не тяните руки к лицу, не трогайте ими рот и нос, что так любят делать дети).

Поддерживайте нормальное функционирование местного иммунитета (увлажнение прохладного воздуха).

В осенний период сделайте прививку от гриппа, пневмококка и менингококка, коронавируса.

Не забывайте!

  • Частое и регулярное проветривание помещений как способ профилактики - эффективнее всех масок и всех лекарств, вместе взятых.
  • Проветривать желательно тогда, когда все здоровы, и обязательно, когда хоть кто-нибудь в доме болен.
  • Чем больше детей в помещении, тем чаще и интенсивнее его надо проветривать.
  • Элементарные и очевидные действия в детских учреждениях: вышли на прогулку, проветривайте помещения детского сада, прозвенел школьный звонок - все быстренько вышли в коридор и проветрили помещение класса.

Напомним, что Комаровский рассказал, как укрепить иммунитет перед холодной зимой.

А до этого Комаровский назвал основы долголетия, которые продлят жизнь.

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Доктор Комаровский