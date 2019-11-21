Комаровський дав відповіді на важливі питання щодо щеплень від дифтерії

Доктор Комаровський дав відповіді на найпоширеніші питання про вакцинацію від дифтерії. Укрианский педіатр повідомив дуже важливу інформацію, що вакцини для дітей та дорослих від дифтеррии - різні. Щепитися дорослій людині необхідно раз в 10 років. Про це він написав у своєму офіційному Telegram-каналі.

1. Вакцини для дітей і дорослих — різні. У "дорослих" вакцинах доза (кількість речовини, що повинно викликати імунітет) менше — як правило, у два рази. Ними прищеплюють не тільки дорослих, але і дітей "не зовсім раннього віку" — деякі вакцини, наприклад, АДС-М, застосовують для імунізації людей старше 7 років, інші, наприклад "Бустрикс", — старше 4 років.

Вакцинація від дифтерії (фото: РБК-Україна)

2. Буква "М" в назві вакцини АДП-М якраз і вказує на те, що в ній міститься зменшена доза. А ще можливі такі написання: DT — вакцина від дифтерії і правця, Td — маленька буква "d" в назві означає в два рази зменшену дозу.

3. Вакцини для дорослих "тільки від дифтерії" на практиці не застосовуються. Реально використовуються або дифтерія+правець (DT), або дифтерія+правець+коклюш (DTP).

4. Як треба прищеплювати дорослих від дифтерії за правилами? Ось так: починають в дитинстві — 3 дози в перший рік життя, по 1 дозі 1,5 року, 6 і 16 років. Потім кожні 10 років — у 26, 36, 46 і т. д.

5. Учені всього світу досі сперечаються, і предмет спору виглядає так: "кожні 10 років треба робити щеплення від дифтерії і правця або все-таки кожні 10 років треба робити щеплення від дифтерії, правця і коклюшу?". Питання про доцільність вакцинації від дифтерії раз в 10 років не варто в принципі — треба, треба однозначно!

6. Порада: якщо у вас є можливість придбати вакцину для дорослих з кашлюковим компонентом — настійно рекомендую зробити щеплення від коклюшу, особливо якщо в найближчі роки ви плануєте заводити дітей.

7. Питання: "Що робити, якщо правильно щеплені у дитинстві, але пропустили необхідні вакцинації (26, 36, 46 і т. д.)?" Відповідь: отримати 1 дозу вакцини незалежно від того, 36 вам або 56 років.

8. Питання: "Що робити, якщо в дитинстві не прищеплювалися, або щеплені неправильно, або не знаємо — щеплені чи ні?» Відповідь: отримати три дози — спочатку перша доза, через місяць — другий, через 6 місяців після другої — третю.

9. Додаткова вакцинація від кашлюку, дифтерії та правця обов'язкова для вагітних. Тобто питання не в тому, "чи можна вагітним"! Саме вагітним потрібно в першу чергу!

10. Комбінована вакцина (дифтерія+правець+коклюш — Tdap) вводиться одноразово при кожній вагітності у 2-му чи 3-му триместрі (оптимально — на терміні 26-37 тижнів). У будь-якому випадку вакцинацію слід завершити не менш ніж за 2 тижні до передбачуваної дати пологів.