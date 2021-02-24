Українка прищепилася індійською вакциною Covishield в ОАЕ: хвіст поки не виріс

Українка, яка живе і працює в ОАЕ розповіла, як зробила щеплення від коронавірусу індійською вакциною Covishield.

Аліна Кириліна сама із Запорізької області живе і працює в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вона поділилася своїми враженнями після щеплення.

"Я працюю в авіації і нещодавно зробила собі щеплення. Вакцина AstraZeneca, вироблена в Індії. Тут весь процес дуже організований: забронювала собі спот і буквально через два дні мене запросили на саму вакцинацію", — розповіла дівчина.

Перед вакцинацією Аліну медики запитали про алергії і хронічні захворювання. Крім того, пояснили, яка може бути реакція організму на препарат.

"Медсестра мені все пояснила і сказала, що робити, якщо виникає якесь загострення, наприклад, підвищення температури тіла або жар. У мене була температура десь два дні. Піднімалася до 38,5. Зараз почуваюся нормально, хвіст не виріс", - поділилася Аліна.

Нагадаємо, що в Україну 23 лютого доставили 500 тисяч доз вакцини Covishield. Їх вистачить для того, щоб прищепити 250000 осіб. Препарат розділять по регіонах і перейдуть до першого етапу вакцинації. Насамперед щеплення отримають лікарі, які працюють з хворими на коронавірус пацієнтами.