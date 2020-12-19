Командувач ПС відповів на звинувачення у справі про катастрофу Ан-26: хотіли принизити моїм сином

Авіакатастрофа Ан-26 в Чугуєві (колаж РБК-Україна)

Командувач Повітряними силами ЗСУ Сергій Дроздов прокоментував підозру у справі про катастрофу АН-26 під Харковом 25 вересня, яка забрала життя 26 людей.

Генерал-лейтенант в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" висловив думку, що на нього намагаються перекласти всю провину за цю страшну трагедію, яку можна було не допустити.

"Я хочу сказати, що неодноразово я висловлював ті пропозиції щодо модернізації, щодо стану техніки. Якби керівництво на рівні керівництва держави дослухалося б (до слів) про морально застарілу техніку та придбання нової сучасної, ми б може і не мали б такого результату", - заявив Дроздов.

Командувач ПС, якого слідчі ДБР звинувачують у службовій недбалості, "задає собі питання - з якою метою і для чого це все робиться, і хто і які цілі переслідує".

Генерал-лейтенант нагадав, що 20 листопада був затверджений акт технічного розслідування катастрофи АН-26, і в ньому визначено причини, які призвели до падіння літака.

Дроздов заявив, що незабаром після трагедії в пресі стали з'являтися публікації, в яких його намагалися очорнити, і ще до винесення рішення суду "вже вішаються ярлики, формується громадська думка щодо офіцерів та командирів, причетних до події".

"Спочатку мене хотіли принизити моїм сином, а він не є мажором, як представили його деякі засоби масової інформації. Він як всі курсанти Харківського національного університету Повітряних сил навчається і літає на тих самих літаках, на яких літають усі. Напередодні цієї страшної катастрофи, у складі екіпажу і на тому ж самому літаку він виконував польоти", - зазначив офіцер.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань розглядає 4 версії катастрофи літака АН-26 в Харківській області.

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