Командувач ООС розповів, як змінилися українська та російська армії з 2014 року

Українська армія за сім років значно зміцніла у військовому плані і наростила міць, але і збройні сили РФ не стояли на місці, розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Про це генерал-лейтенант сказав в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі штабу ООС.

Він зазначив, що в протистоянні з Росією Україна в будь-якому випадку знає, що потрібно робити.

Порівнюючи ЗСУ зразка 2014 року і 2021-го, Наєв наголосив, що позитивні зміни та посилення потужності очевидні.

Генерал назвав, серед іншого, такі досягнення української армії, як:

створення нової системи територіальної оборони;

збільшення складу ЗСУ на десятки бригад і полків різних видів і родів військ;

підвищення можливостей ЗСУ шляхом інтенсивної підготовки підрозділів в цілому та окремих спеціальностей в навчальних центрах, в тому числі й за допомогою радників та інструкторів НАТО.

"Ми покращили матеріально-технічне забезпечення армії. Зараз зовсім інша форма і підходи до забезпечення військовослужбовців", - сказав Наєв.

Командувач ООС також додав, що ЗСУ "зробили важливий крок вперед".

Говорячи про зміну тактики РФ у протистоянні з Україною за 7 років, Наєв звернув увагу на такі нововведення, як:

прийняття в РФ нових доктрин, причому з акцентом саме на наступальні можливості;

підвищення здібностей десантних військ;

розвиток високоточної зброї та ракет дальньої дії.

Як зазначив генерал, українські військові знають, що відпрацьовують ЗС РФ, і "ми вживаємо заходів, щоб надійно й адекватно захищатися".

Відео: командувач ООС Сергій Наєв розповів, як змінилася українська армія