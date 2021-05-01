Командувач ООС розповів, як змінилися українська та російська армії з 2014 року
Українська армія за сім років значно зміцніла у військовому плані і наростила міць, але і збройні сили РФ не стояли на місці, розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.
Про це генерал-лейтенант сказав в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі штабу ООС.
Він зазначив, що в протистоянні з Росією Україна в будь-якому випадку знає, що потрібно робити.
Порівнюючи ЗСУ зразка 2014 року і 2021-го, Наєв наголосив, що позитивні зміни та посилення потужності очевидні.
Генерал назвав, серед іншого, такі досягнення української армії, як:
- створення нової системи територіальної оборони;
- збільшення складу ЗСУ на десятки бригад і полків різних видів і родів військ;
- підвищення можливостей ЗСУ шляхом інтенсивної підготовки підрозділів в цілому та окремих спеціальностей в навчальних центрах, в тому числі й за допомогою радників та інструкторів НАТО.
"Ми покращили матеріально-технічне забезпечення армії. Зараз зовсім інша форма і підходи до забезпечення військовослужбовців", - сказав Наєв.
Командувач ООС також додав, що ЗСУ "зробили важливий крок вперед".
Говорячи про зміну тактики РФ у протистоянні з Україною за 7 років, Наєв звернув увагу на такі нововведення, як:
- прийняття в РФ нових доктрин, причому з акцентом саме на наступальні можливості;
- підвищення здібностей десантних військ;
- розвиток високоточної зброї та ракет дальньої дії.
Як зазначив генерал, українські військові знають, що відпрацьовують ЗС РФ, і "ми вживаємо заходів, щоб надійно й адекватно захищатися".
Відео: командувач ООС Сергій Наєв розповів, як змінилася українська армія
Раніше в штабі ООС пояснили, як українська армія сама дасть відсіч Росії у разі нападу.
Нагадаємо, перед на "РБК-Україна" вийшов матеріал, як змінилася українська армія за роки війни з Росією, чого вдалося досягти в реформі ЗСУ, і з чим залишилися великі проблеми.