RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Командиры "Азов" встретились с родными в Турции: невероятно трогательные фото и видео

Фото: Командиры "Азов" встретились в Турции с родными (Офис президента)
Автор: Анна Шиканова

Пятеро командиров "Азов", которые по условиям обмена остаются временно в Турции, смогли встретиться со своими родными. К ним прилетели жены, другие члены семьи и дети.

Какой была встреча командиров "Азов" с родными - смотрите в материале ниже.

"Ваши родные боролись за ваше освобождение с огромным рвением. Они так долго ждали вас", - так подписали видео встречи в Офисе президента.

По условиям обмена командир полка Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар, и. о. командира 36 отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, старший офицер "Азов" Олег Хоменко и командир 12 бригады НГУ Денис Шлега будут находиться в Турции под личными гарантиями защиты президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Фото: Офис Президента

Они будут проживать в комфортабельном частном доме, где смогут восстановиться - психологически и физически. Вернуться в Украину она пока не смогут.

Поэтому Офис президента организовал им встречу с родными, которые для долгожданной встречи прилетели в Турцию.

Кстати, ранее мы писали о том, как выглядели освобожденные защитники Азовстали до войны.

А еще рассказывали о том, какими были первые минуты у азовцев после освобождения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азовці