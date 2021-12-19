Коли колядують, щедрують і посівають: запам'ятайте ці дати!

Цікаво, що в кожен з цих ритуалів закладений меседж побажання дому і його господарям процвітання, достатку, щедрого нового року.

Треба запам'ятати, що хронологічний порядок обрядів тільки такий: колядування, щедрування, посівання.

Коли українці колядують

Нині колядування пов'язане з Різдвом, коли ми святкуємо народження Спасителя. Колядувати треба на Святвечір, 6 січня.

Проте така традиція має дохристиянське коріння, і колись було присвячене народженню Коляди - сину язичницької богині любові і краси. З'явився він на світ на День зимового сонцестояння - в найдовшу у році ніч (за старим стилем 6 січня).

Після першої зірки українці збираються за святковим пісним столом, на який подається 12 пісних страв, серед яких обов'язковою є кутя. Її несуть хрещеним, а по дорозі ходять по домівках, співаючи колядок.

Колись колядували групами, де у кожного члена сім'ї була своя роль. На чолі групи - звіздар, що несе "Віфлеємську зірку", яка вказала волхвам на народження Ісуса. Другий учасник - дзвонар, який дзвінком попереджає господарів про прихід колядників.

Колядувати можна абсолютно всім - дорослим, молодим, дітям, чоловікам, жінкам. 7 січня вже колядувати не можна.

Коли треба щедрувати

Щедрий вечір не треба плутати зі Святвечором. Він святкується 13 січня, в канун Старого Нового року.

Оселями прийнято ходити, співаючи щедрівок. Слова святкових пісень мають містити побажання "повної чаші" господарям.

Раніше традиція щедрування була тісно пов'язана з Місяцем, циклічність якого має зв'язок з урожаєм.

Гостей-щедрувальників треба було щедро одарювати їжею і грошима, аби наступний рік був ситним. Не пустити в будинок щедрувальників - до бід і збитків.

Варто зазначити, що щедрують лише молоді люди. Обряд супроводжується піснями, танцями, переодяганнями з масками і сценками.

Цікаво, що цей обряд пов'язаний з давньою легендою про Маланку та Василя. Маланка - сестра Місяця, яку вкрав Змій, а богатир Василь звільнив її.

Коли треба посівати, і кому можна це робити

Посівання - останній новорічний обряд, який виконують на Старий Новий рік 14 січня. При цьому в обряді не можна брати участь жінкам - тільки хлопчикам або чоловікам.

Треба якомога раніше, бажано до сходу сонця навідатися в гостини. А найперший посівальник отримував найщедріші подарунки.

Посівальник приносить в дім жито і пшеницю, розсіває їх по підлозі при цьому наспівуючи посівалку.

Зерно не можна прибирати до самого заходу сонця. А чим більше посівальників завітає у ваш дім, тим щедрішим буде рік.