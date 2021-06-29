Колядку "Щедрик" виконали серед літа і встановили рекорд: оце велич!

На Вінниччині майже чотири тисячі людей заспівали колядку "Щедрик" просто неба і встановили рекорд.
Про це повідомляється на сайті Вінницької обласної ради.
Все відбувалося на площі палацу Потоцьких у Тульчині. Музичний твір виконали 3512 осіб - представники 68 вокальних колективів Вінницької області та Вінниці.
Серед них - Академічний камерний хор ім. В. І. Газинського, хор Вінницького професійного коледжу мистецтв ім. М. Д. Леонтовича, капела Вінницького державного педагогічного університету ім. М. М. Коцюбинського, Подільський камерний хор "Леонтович-капела" Вінницької обласної філармонії ім. М. Д. Леонтовича.
Також до виконання долучилися і військові, представники Тульчинської територіальної громади, хорові колективи з Вінницької області.
60 професійних та аматорських колективів співали під керівництвом диригента. Все зафіксували представники Книги рекордів.
Таке масове виконання присвячене 30-річчю Незалежності нашої країни.
"Три з половиною тисяч голосів, історичне місце - Палац Потоцьких, величезна площа, український одяг - це велич! Бажаю нашій Україні бути величною! Наша країна багатокультурна і глибокодуховна, наші люди - талановиті. І це сьогодні продемонстрували!" - сказав голова Вінницької обласної ради Вячеслав Соколов.
Нагадаємо, що військові вразили українців зворушливим виконанням "Щедрика".