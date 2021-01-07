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Військові вразили Українців зворушливим виконанням "Щедрика" (відео)

Четвер 07 січня 2021 15:57
Військові вразили Українців зворушливим виконанням "Щедрика" (відео)
Воїни ВСУ зворушливо виконали "Щедрик" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

В Україні 7 січня святкують Різдво Ісуса Христа – одне з головних свят у всьому православному світі. В Україні, а також в більш ніж 100 країнах, Різдво є офіційним святом і вихідним. Повітряні сили ЗСУ приєдналися до привітань з одним із найголовніших свят року. Військові вирішили виконати відомий на весь світ "Щедрик", що давно став символом Різдва.

Центр військово-музичного мистецтва Повітряних сил ЗСУ записав майже трихвилинне яскраве відео. Ця різдвяна мелодія зазвучала по-особливому у виконанні військового оркестру.

Завдяки унікальному ритму українська народна пісня була перекладена англійською мовою, після чого стала різдвяною піснею для всього світу, відома під назвою "Carol of the Bells".

У листопаді 2016 року до сторіччя з дня першого виконання Щедрика стартував флешмоб #щедрик100challenge, в ході якого кілька десятків виконавців з різних країн опублікували в мережі Інтернет відеозаписи з виконанням Щедрика. У грудні до нього підключилися й інші флешмоби, зокрема #SingWithUkraine, при якому багато українців стали самі записувати свої співу "Щедрика".

Крім того, "Щедрик" став саундтреком до таких відомих фільмів та серіалів, як "Південний парк", "Сімпсони", "Гріффіни", "Легенди завтрашнього дня", "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану", "Один вдома" (перші 2 частини), "Міцний горішок 2", "Гоголь. Вій" і багато інших.

Варто відзначити, що до католицького різдва співробітники київської поліції також виконали "Щедрик".

Також ми розповідали, коли в Україні щедрують, колядують і посівають.

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