Коля Серга ответил, что думает об артистах, которые боятся ехать на фронт с выступлениями (видео)

"Это нормально"

По словам артиста, он довольно часто узнает, что кто-то из певцов и певиц не хочет ехать к военным. Но, отмечает Серга, он их не осуждает.

"Довольно часто... Это нормально. Человек, у которого есть этот страх, это будет его триггерить и он будет это транслировать. Нам нужно, чтобы человек, который туда приезжает, чтобы он был полезным, мог что-то дать. А в страхе ты собираешь, как черная дыра", - объяснил певец.

Но есть и такие артисты, которые очень боятся уезжать и при этом пытаются преодолеть свой страх. По словам Серги, обычно это происходит именно с певицами.

"Поэтому даже когда приезжаем на позицию, в блиндажик, и ты видишь, что этому человеку страшно. Обычно это девочки, девочке страшно. И тогда это работает наоборот. Ребята начинают ее успокаивать, они в сильной позиции и мы понимаем, что это тоже часть нашей работы. Они успокоили ее, расслабили, чайком отогрели", - добавил волонтер.

Кто не хочет ехать на фронт с выступлениями

Напомним, ранее Сергей уже говорил, что певица Тина Кароль якобы отказывалась от выступлений для находящихся на фронте военных. При этом артист отметил, что звезда могла просто бояться.

Впрочем, после заявления музыканта в сети появились посты от фанатов Кароль. Они заявили, что певица поддерживает военных и уже много раз была в "горячих точках".