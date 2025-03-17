Коля Серга - советник Сибиги. Что именно музыкант делает на новой должности?

Когда Серга стал внештатным советником

Как известно, в начале полномасштабной войны РФ против Украины музыкант вступил в ряды 59 ОМБр ВСУ. Впоследствии Серга начал создавать проекты для помощи военным, среди которых "Книга на фронт", "Стіни культури" и "РАЗОМ".

В мае 2023 года артист создал платформу культурных, образовательных и социальных проектов "Культурні Сили України". И цель этой программы - "создание объединенной динамичной среды деятелей культуры, образования, бизнеса, IT и так далее, поддержка и продвижение деятельности и инициатив для возвращения силы и влияния культуре Украины".

А "Культурний Десант", соучредителем которого также выступил Серга, осенью 2023 года получил статус мобильной группы морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины.

И недавно стало известно, что артист стал советником министра иностранных дел. В ответ на запрос издания "Главком" начальник управления кадрового менеджмента МИД Виталий Мошковский сообщил, что Серга был назначен на эту должность приказом от 7 декабря 2024 года.

Почему это не "измена"

Сам Серга информацию о том, что он стал советником Сибиги, пока никак не комментирует. Тем временем в соцсетях разворачиваются нешуточные дискуссии. Одни считают, что артист полностью "заслужил" право на должность в МИД, другие же говорят, что певцам "не место в политике".

Впрочем, для начала стоит разобраться, чем Серга занимается с начала полномасштабной войны, и какие задачи возложены на МИД в целом.

"Культурный десант", с которым Серга активно поддерживает военных, занимается не только этим. Речь идет о культурной дипломатии. Участники проекта регулярно встречаются с международными представителями, послами, чиновниками в разных странах.

Сообщение о выступлении "Культурного десанта" в Бельгии (скриншоты)

"Это новое направление работы для нас. Его мы экспериментально реализовали сначала в северных штатах США, увидели его эффективность, потом поехали по южным штатам. Теперь в Турции. Важно, чтобы Украина присутствовала не только в новостях, но и на других уровнях. Как хор имени Александра Кошице более 100 лет назад поставил цель популяризировать украинское хоровое искусство, говорить об Украине, ее истории, культуре тогда, когда это все ограничивалось в СССР. Наша задача - распространить и закрепить знания об Украине не только через подачу информации, но и через глубину ее восприятия. Эту глубину дает культура", - объяснял Серга.

"И уже те, кто один раз побывал на таком мероприятии, услышал Юру Иваськевича, Ольгу Рукавишникову - скрипачку и симфонического дирижера из Киева, которая пошла воевать 24 февраля и потеряла глаз на фронте, не могут вычеркнуть их из памяти. Потому что когда их видишь и слушаешь, будто переживаешь совместно этот невероятный опыт, он "прошивается" навсегда, и уже невозможно выбросить Украину из головы, и тем более из своего сердца", - также добавлял артист.

Серга с послом Украины в Польше (скриншот)

Впрочем, культурная дипломатия это не только о выступлениях и творчестве. Серга рассказывал, что осенью, когда делегация побывала в Турции, "Культурний десант" напомнил о пленных, которых россияне до сих пор держат в неволе.

В частности, речь шла о "ходатайстве об освобождении 22 музыкантов, которые вышли в плен с "Азовстали", но деталей музыкант не раскрывал.

Одной из задач МИД, как отмечается в открытом доступе, является "реализация внешнеполитического курса Украины, направленного на развитие политических, экономических, культурных, гуманитарных, научных и других связей с иностранными государствами, международными организациями". Поэтому, мероприятия, которые проводит Серга с "Культурным десантом", подпадают под цели и задачи Министерства. И сам артист, который стал внештатным советником, сможет помочь Украине еще больше взаимодействовать с другими странами.

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