Коля Серга ответил, в чем разница между военными и гражданскими: "Это истощает"

В чем разница между гражданскими и военными

По мнению Серги, на фронте и в тылу разные страхи. На войне они воспринимаются совсем не так, как в гражданской жизни.

"На фронте ты рационально оцениваешь опасность вокруг тебя, потому что от того, как ты оценишь угрозу от взрыва в 200 метрах зависит то, как ты будешь действовать дальше", - пояснил артист.

"Твой страх относительно конкретного оружия, относительно конкретных событий, он имеет рамки и эти рамки обоснованы, рационализированы. У гражданских людей, особенно не из прифронтовых городов, у которых нет времени для этого военного анамнеза, у них иногда бывает уменьшен страх или преувеличен" , - добавил он.

Коля Серга (скриншот)

Также музыкант отметил, что на фронте есть усталость. И она переходит любые границы. Но, добавил Серга, на фронте очень сильная поддержка. Военные становятся родными, они делятся всеми мыслями и делают все, чтобы мотивировать друг друга.

На войне, объясняет артист, люди открывают друг другу тайны, о которых никогда не говорили с родными и теми, кто остался в тылу.

"А у гражданских больше, знаете, слово есть такое - зрада. Вокруг, и меньше доверия друг к другу, и это эмоционально очень сильно истощает... Я считаю, что с этим нужно работать", - рассказал артист.

Впрочем, отметил певец, вырваться из "поля зрад" реально. Для этого, считает Серга, сначала людям нужно признать наличие проблемы.

"Когда мы определяем, что есть эта проблема, мы понимаем следующие шаги или мы понимаем, что их нужно делать. Тогда можем спросить у тех, кому мы доверяем и кто находится условно на ступеньку выше нас... Я считаю, что да, шаг за шагом, можно дойти до продуктивного состояния", - объяснил артист.