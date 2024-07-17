Цвета, многослойность, макияж. 8 универсальных советов, которые сделают ваш стиль еще лучше

Цвета

Не бойтесь использовать вещи ярких оттенков, с добавлением акцентных элементов. Надевайте оранжевые блузы, розовые футболки или зеленые брюки, правильно комбинируя их с другой частью образа. Также не забудьте про аксессуары и сумочку - главное не переборщите с деталями.

Яркий образ (Фото: unsplash.com)

Многослойность

Даже в самые жаркие летние дни вы можете создать трендовый аутфит, который будет состоять из тканей разных текстур, цветов и длины. Это же касается и украшений - смело одевайте бусы разной длины или скомбинируйте вместе несколько колец на одном пальце. Такие детали смотрятся максимально эффектно и стильно.

Макияж

Это - незаменимая часть любого образа. Если речь идет о повседневных нарядах для офиса, используйте легкие средства, которые подчеркнут губы, брови и ресницы.

Когда же наступает особое событие, дайте себе волю и используйте действительно акцентные цвета. Например, алую помаду или цветную тушь.

Удачный макияж подчеркнет образ (Фото: freepik. com)

Детали

Они имеют большее значение, нежели вы думаете. Конечно, гардероб состоит из базовых вещей, которые мы комбинируем между собой. Однако особое внимание следует уделять и таким деталям как ремни, сумки, украшения, платки и другие подобные изделия.

Ведь именно они завершают образ и делают его действительно гармоничным. Нелишне будет заранее продумать эти моменты, чтобы сократить время сборов и выглядеть уверенно.

Помните о бохо

Если вы слишком стараетесь выглядеть стильно и модно - это легко прочесть. Не пренебрегайте советами от специалистов, говорящих о бохо, - это стиль, позволяющий быть тем, кем ты хочешь, а главное - естественным. Речь идет не о том, чтобы выглядеть как настоящий хиппи или что-то вроде этого, но добавьте маленькие штрихи в виде, например, металлического ремня с кольцами - чтобы придать образу немного легкомыслия.

Акценты

Если хотите разбавить образ броским аксессуаром, можно добавить к базовым вещам яркий шарф, платок или головной убор по вашему вкусу.

В то время не стоит сильно увлекаться креативными вырезами и узорами. Они и правда могут иметь "вау-эффект", но перегрузят образ и сделают его слишком сложным.

Аксессуары дополнят любой образ (Фото: unsplash.com)

Качество

Да, конечно, лучше купить одну качественную вещь, нежели две или три менее качественные. Поэтому выбирайте универсальные вещи, такие как классические брюки, пиджаки, джинсы, блузы, базовые футболки - они будут долго вам служить и станут основой множества аутфитов.

Уверенность - лучшая мода

Нет никого более красивого и более стильного, чем уверенный мужчина или женщина. Потому что вы бы не выбрали, какой бы наряд сегодня не одели в зависимости от события или вашего настроения - не забывайте о естественной харизме и уверенном настроении. Ведь при таком условии любой ваш образ будет выглядеть стильно и не останется без внимания.

Как выглядеть модно (Фото: unsplash.com)