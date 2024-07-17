Цвета, многослойность, макияж. 8 универсальных советов, которые сделают ваш стиль еще лучше

Стиль - понятие довольно субъективное, поскольку каждый имеет свои вкусы. Однако все же не помешает вооружиться несколькими универсальными рекомендациями, которые позволят подчеркнуть аутфиты и придать им еще большую изысканность.
О каких именно советах идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог Apparel Group.
Не бойтесь использовать вещи ярких оттенков, с добавлением акцентных элементов. Надевайте оранжевые блузы, розовые футболки или зеленые брюки, правильно комбинируя их с другой частью образа. Также не забудьте про аксессуары и сумочку - главное не переборщите с деталями.
Даже в самые жаркие летние дни вы можете создать трендовый аутфит, который будет состоять из тканей разных текстур, цветов и длины. Это же касается и украшений - смело одевайте бусы разной длины или скомбинируйте вместе несколько колец на одном пальце. Такие детали смотрятся максимально эффектно и стильно.
Это - незаменимая часть любого образа. Если речь идет о повседневных нарядах для офиса, используйте легкие средства, которые подчеркнут губы, брови и ресницы.
Когда же наступает особое событие, дайте себе волю и используйте действительно акцентные цвета. Например, алую помаду или цветную тушь.
Они имеют большее значение, нежели вы думаете. Конечно, гардероб состоит из базовых вещей, которые мы комбинируем между собой. Однако особое внимание следует уделять и таким деталям как ремни, сумки, украшения, платки и другие подобные изделия.
Ведь именно они завершают образ и делают его действительно гармоничным. Нелишне будет заранее продумать эти моменты, чтобы сократить время сборов и выглядеть уверенно.
Если вы слишком стараетесь выглядеть стильно и модно - это легко прочесть. Не пренебрегайте советами от специалистов, говорящих о бохо, - это стиль, позволяющий быть тем, кем ты хочешь, а главное - естественным. Речь идет не о том, чтобы выглядеть как настоящий хиппи или что-то вроде этого, но добавьте маленькие штрихи в виде, например, металлического ремня с кольцами - чтобы придать образу немного легкомыслия.
Если хотите разбавить образ броским аксессуаром, можно добавить к базовым вещам яркий шарф, платок или головной убор по вашему вкусу.
В то время не стоит сильно увлекаться креативными вырезами и узорами. Они и правда могут иметь "вау-эффект", но перегрузят образ и сделают его слишком сложным.
Да, конечно, лучше купить одну качественную вещь, нежели две или три менее качественные. Поэтому выбирайте универсальные вещи, такие как классические брюки, пиджаки, джинсы, блузы, базовые футболки - они будут долго вам служить и станут основой множества аутфитов.
Нет никого более красивого и более стильного, чем уверенный мужчина или женщина. Потому что вы бы не выбрали, какой бы наряд сегодня не одели в зависимости от события или вашего настроения - не забывайте о естественной харизме и уверенном настроении. Ведь при таком условии любой ваш образ будет выглядеть стильно и не останется без внимания.
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