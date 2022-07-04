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Коломойського звинуватили у спробі отримати довідку для США, що до нього нема претензій

Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)
Автор: Олександр Мороз

Олігарх Ігор Коломойський і його Нікопольський завод феросплавів знову намагаються отримати довідку від українських судів для американських судів, що в України немає до нього претензій щодо розкрадання грошей з Приватбанку через підставні компанії (в тому числі НЗФ).

Про це пише Дніпровське видання "Дніпровська панорама".

Як пише видання, для цього бізнесмен використовує справу № 910/14224/20, яку ведуть судді Селіваненко В.П., Булгакова І.В. і Львов Б.Ю.

Верховний Суд справу Коломойського до розгляду не прийняв, і його повернули назад у Вищий госпсуд.

Справа буде знову розглядатися 12 липня суддею б.ю. Львовом.

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Сполучені Штати АмерикиІгор Коломойский