Бывшая Остапчука показала, как носить трендовые юбки: идеи образов на весну 2025

Кожаная юбка мини

Для первого "лука" Горняк выбрала юбку мини черного цвета с имитацией кожи питона. Ее она скомбинировала с розовой блузкой и кожаным пиджаком. Завершить трендовый лук она решила черными туфлями-лодочками на устойчивом каблуке, а также вместительной сумкой.



Кристина Горняк показала модную юбку на весну (фото: instagram.com/kristygor)

Кожаная юбка мини - это смелый и стильный выбор, который подчеркивает индивидуальность и добавляет нотки дерзости в образ.

С чем носить кожаную юбку весной 2025

С комбинированным верхом

Сочетайте кожаную юбку мини с элегантными, но современными топами. Например, с водолазкой из тонкого трикотажа или с блузой с объемными рукавами. Это создаст контраст между грубостью кожи и женственностью верхней части наряда.

С ботильонами на высоком каблуке

Для более утонченного и стильного образа носите кожаную юбку мини с ботильонами или ботинками на высоком каблуке. Это добавит динамичности и зрительно удлинит ноги.

С пиджаком оверсайз

Надевайте кожаную юбку мини с объемным пиджаком. Так образ станет более сбалансированным, и сочетание контрастов в текстурах добавит интересных акцентов.

С кроссовками

Для более расслабленного лука сочетайте кожаную мини-юбку с белыми или нейтральными кроссовками и простой футболкой или худи. Это создаст стильный, но удобный образ на каждый день.

Юбка макси

Для второго образа Кристина Горняк выбрала интересную юбку из костюмной ткани в длине макси со складками и большими разрезами по бокам. Ее она скомбинировала с топом-корсетом со шнуровками сбоку.

С чем носить длинную юбку весной 2025

С удлиненным жакетом или кардиганом

Для более формальных или вечерних образов сочетайте юбку макси с длинным жакетом или кардиганом. Это создаст интересный многослойный лук, который идеально подойдет для весенней прохлады.

С блузой с рюшами или бантом

Романтичный стиль - это то, что идеально подходит для длинных. Сочетайте такую юбку с блузой с рюшами или завязками, и ваш образ будет полон утонченности и легкости.

С кедами или сандалиями

Для комфортного и расслабленного образа носите юбку макси с кедами или сандалиями. Особенно в теплые дни такая обувь будет идеальной для прогулок по городу или встречи с друзьями.

С ботильонами или туфлями на каблуке

Для вечернего или более стильного образа сочетайте юбку плиссе с элегантной обувью, такой как ботильоны или туфли на каблуке. Это добавит вашему виду утонченности и грации.