Бывшая Остапчука показала, как носить трендовые юбки: идеи образов на весну 2025

Весной 2025 в гардеробе каждой модницы должны быть разные вещи, которые можно комбинировать между собой и составлять стильные образы в зависимости от настроения и погодных условий. Для повседневных образов можно присмотреть как брюки и джинсы, так и разные варианты юбок.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие юбки сейчас в тренде и с чем их носит бывшая жена Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк.
Для первого "лука" Горняк выбрала юбку мини черного цвета с имитацией кожи питона. Ее она скомбинировала с розовой блузкой и кожаным пиджаком. Завершить трендовый лук она решила черными туфлями-лодочками на устойчивом каблуке, а также вместительной сумкой.
Кристина Горняк показала модную юбку на весну (фото: instagram.com/kristygor)
Кожаная юбка мини - это смелый и стильный выбор, который подчеркивает индивидуальность и добавляет нотки дерзости в образ.
Сочетайте кожаную юбку мини с элегантными, но современными топами. Например, с водолазкой из тонкого трикотажа или с блузой с объемными рукавами. Это создаст контраст между грубостью кожи и женственностью верхней части наряда.
Для более утонченного и стильного образа носите кожаную юбку мини с ботильонами или ботинками на высоком каблуке. Это добавит динамичности и зрительно удлинит ноги.
Надевайте кожаную юбку мини с объемным пиджаком. Так образ станет более сбалансированным, и сочетание контрастов в текстурах добавит интересных акцентов.
Для более расслабленного лука сочетайте кожаную мини-юбку с белыми или нейтральными кроссовками и простой футболкой или худи. Это создаст стильный, но удобный образ на каждый день.
Для второго образа Кристина Горняк выбрала интересную юбку из костюмной ткани в длине макси со складками и большими разрезами по бокам. Ее она скомбинировала с топом-корсетом со шнуровками сбоку.
Для более формальных или вечерних образов сочетайте юбку макси с длинным жакетом или кардиганом. Это создаст интересный многослойный лук, который идеально подойдет для весенней прохлады.
Романтичный стиль - это то, что идеально подходит для длинных. Сочетайте такую юбку с блузой с рюшами или завязками, и ваш образ будет полон утонченности и легкости.
Для комфортного и расслабленного образа носите юбку макси с кедами или сандалиями. Особенно в теплые дни такая обувь будет идеальной для прогулок по городу или встречи с друзьями.
Для вечернего или более стильного образа сочетайте юбку плиссе с элегантной обувью, такой как ботильоны или туфли на каблуке. Это добавит вашему виду утонченности и грации.
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