Бывшая жена Добрынина удивила кардинальной сменой образа: как выглядит блогерша

Новый образ Даши

В блоге инфлюэнсерша выложила соответствующие черно-белые кадры, и на них она появилась с короткой прической и другим цветом волос.

Девушка примерила несколько разных образов, позволивших продемонстрировать фигуру и стройные ножки. Наряды состояли из классических майок, топов, длинных юбок, широких джинсов. Также был образ, состоявший из классической рубашки, брюк, топа и спортивной обуви.

Новые образы Даши (Фото: instagram.com/kvittkova)

Новые внешние перевоплощения Квиткова подчеркнула выразительным макияжем глаз и улыбкой, которую продемонстрировала практически на всех фото.

Блогерша поразила перевоплощением (Фото: instagram.com/kvittkova)

"перш, ніж з тобою станеться щось

прекрасне, все довкола рухне.

не лякайся.

стій твердо та впевнено на своїх ногах.

люди захочуть зламати тебе

і переломити під себе.

але ти в себе є.

ти на своєму шляху.

тож, люба, будь готова дати відсіч.

будь готова дати жару.

для самої себе", - такие слова оставила Даша в подписи к черно-белым фотографиям.

Квиткова показала новые фото (Фото: instagram.com/kvittkova)

Реакция сети

Коллеги и поклонники бурно отреагировали на свежий фотоконтент от бывшей Добрынина. В комментариях они засыпали звезду комплиментами и отметили, что она поразила их смелым экспериментом. Вот некоторые их комментарии:

"Это просто нереально как круто"

"Такая разная на всех фото"

"Как интересно меняется восприятие человека с изменением внешности. Это совсем другая, незнакомая мне брюнетка"

"Невероятное перевоплощение! Идет"

"Неожиданно! Совсем другая, но такая же хорошая"

"Очень классно, хоть и неожиданно".

Подписчики оценили новое амплуа (Фото: instagram.com/kvittkova)

К слову, Даша Квиткова - известная украинская блогерша; бывшая избранница Никиты Добрынина; победительница проекта "Холостяк-9", где Добрынин был главным героем.

В финале шоумен выбрал девушку, после чего началась их романтическая история. Пара сыграла свадьбу, родила сына и даже обвенчалась.

Однако даже этот последний шаг не помог спасти их отношения, ведь в начале 2023 влюбленные сообщили, что разводятся. Тогда, комментируя этот вопрос, Даша заявляла, что в их отношениях был ряд проблем, которые не удалось решить.