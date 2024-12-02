Бывший сотрудник NASA разработал спутник для космических "селфи" с Землей: как сделать фото

Что известно про спутник

Марк Робер стал известен благодаря необычным проектам, таким как блестящая "бомбежка" воров с крыльца и создание самого большого водяного пистолета в мире, теперь запускает спутник. Он обещает сделать селфи с любым портретом, отображенным на экране Google Pixel, на фоне планеты Земля.

Спутник будет запущен в январе 2025 года с помощью SpaceX в рамках миссии Transporter 12. Робер утверждает, что сделает ваше селфи, если вы сообщите ему местоположение. Спутник будет делать снимки через несколько месяцев после запуска, и точное время съемки будет сообщено заранее, чтобы вы могли попасть в кадр дважды.

Как сделать селфи с космоса

Чтобы получить бесплатный код для спутникового селфи, необходимо подписаться на CrunchLabs, который предлагает конструкторские наборы для детей (подписка стоит от 25 до 80 долларов в год в зависимости от пакета). Также абоненты T-Mobile могут получить бесплатный код через приложение T-Life.

Коды можно будет получить с 3 декабря на сайте spaceselfie.com. После этого вам предложат загрузить ваше селфи, а позже отправят письмо с точной информацией о времени съемки.

Как спутник будет работать (фото: Mark Rober/T-Mobile)

Робер выпустил видео, объясняющее работу спутника. На нем установлены две камеры и два телефона Google Pixel для резервирования. Спутник питается от солнечной панели и имеет 120 Втч аккумулятор.

Однако для работы он должен быть ориентирован в трех направлениях: для сбора солнечной энергии, съемки и отправки снимков. Для решения проблемы команда Робера установила маховик, который помогает спутнику менять ориентацию в зависимости от выполняемой задачи.