Цвет-талисман для каждого знака Зодиака, который приносит счастье и удачу

Овен

Овнам лучше всего подойдет яркий красный цвет. Насыщенный жгучий оттенок ассоциируется со смелостью и силой - качествами, свойственными Овнам.

Родившимся под этим знаком, стоит обратить внимание на этот цвет при выборе одежды или дизайне жилья.

Телец

Для вас лучший выбор - спокойный синий, но не только. Астрологи говорят, что ваш цвет также розовый.

Также Тельцам удачу принесут необычные комбинации зеленого с желтым и белого с красным. Такие цвета несут в себе умиротворение и уверенность.

Близнецы

Энергичным близнецам стоит обратить внимание на желтый. Этот яркий цвет подарит вам уверенность в себе и поможет раскрыть свой творческий потенциал.

Зеленый - еще один цвет, подходящий этим представителям зодиакального круга. Он поможет им укрепить свое здоровье.

Рак

Цвет Раков - серый и его оттенки. Он поможет переменчивым Ракам контролировать свои эмоции.

Также родившимся под этим знаком Зодиака стоит обратить внимание на яркий оранжевый, который способен зарядить Раков положительной энергией и поднять им настроение.

Лев

Львам как никому подойдет благородный золотой. Этот цвет даст вам внутреннюю силу, красоту и удачу, сопутствующую во всех начинаниях.

Не стоит забывать, что эти представители стихии Огня экспрессивны и подчас резки в своих высказываниях. Чтобы избавиться от негативных эмоций, вам следует обратить внимание на белый цвет.

Дева

Девам стоит обратить внимание на зеленый и коричневый. Эти оттенки ассоциируются с дарами природы, поэтому они отлично подходят для этих представителей стихии Земли.

Зеленый станет символом процветания и поможет обрести новые таланты, стать успешнее и сильнее, как морально, так и физически.

Весы

Для этих представителей стихии Воздуха отлично подойдут пастельные оттенки. Голубой, светло-зеленый и цвет морской волны помогут Весам обрести гармонию.

Эти цвета могут успокоить и настроить представителей зодиакального круга на нужный лад.

Скорпион

Для Скорпионов лучшим цветом станет пурпурный. Этот оттенок одарит родившихся под этим знаком Зодиака положительными эмоциями и поможет справиться с негативом.

А темные оттенки красного отражают таинственность, присущую Скорпионам. Неплохим сочетанием с красным станет черный.

Стрелец

Стрельцам подойдут все оттенки фиолетового - яркий цвет характеризует этих представителей зодиакального круга, как амбициозных людей.

Неплохим сочетанием для Стрельцов станет комбинация синего и красного. Эти противоположные цвета идеально характеризуют представителей зодиакального круга.

Козерог

Козерогам следует отдать предпочтение светлым тонам. Белый, бежевый, нежно-розовый - эти цвета принесут им умиротворение и душевное спокойствие.

Неплохим цветом для Козерогов станет коричневый. Он олицетворяет стабильность, которую ищут во всем рожденные под этим знаком.

Водолей

Звезды советуют Водолеям обратить внимание на светлые оттенки голубого и зеленого. Эти цвета принесут этим представителям зодиакального круга покой, который они так ищут.

Еще один цвет, который способен одарить Водолеев душевным теплом - это серебристый, но его следует добавлять в свою жизнь дозированно, ведь он очень выразителен.

Рыбы

Умиротворенным Рыбам подойдут яркие цвета. Фиолетовый и оранжевый помогут подчас слишком спокойным представителям водной стихии стать более эмоциональными.

Скромным Рыбам давно пора дать волю чувствам и наконец выплеснуть свои эмоции наружу, стать более раскрепощенными и менее застенчивыми.