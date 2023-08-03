Цвет машины может много рассказать о владельце: значение вас точно удивит

Красный

Такой автомобиль выбирают компанейские, импульсивные, веселые и немного агрессивные личности. Они амбициозны, любят добиваться своих целей и жить "на полную катушку". Еще они стараются быть в центре внимания, вступают в споры и считают себя лидерами. И красным цветом авто они хотят показать, что достойны внимания.

Красный автомобиль (фото: pixabay.com)

Серый

Такие водители выделяться не любят. Они консерваторы, сторонники традиций и обдуманных решений. Эти люди любят постоянство, ведут себя с достоинством, спокойно и ждут такого же поведения от других. Статус их не волнует, они считают это пустяком. К природе относятся бережно. Еще они осторожны и готовы к компромиссам. Серый автомобиль выбирает человек практичный и прагматичный.

Серый автомобиль (фото: pixabay.com)

Серебристый

Для любителей серебра статус и престиж - важная штука. Такие люди практичны, активны, изобретательны, умны и обладают хорошим вкусом.

Сторонники этого оттенка - личности, которые ценят элегантность с небольшим вкраплением блеска.

Синий

Такой цвет выбирают люди, обладающие обостренным чувством справедливости и эмпатии. Они верны, оптимистичны, легко переносят стрессы и устойчивы к ударам судьбы. А еще - отличные семьянины, они честны и ценят искренность. Им нравится, когда в обществе их считают мудрецами и столпами мнения.

Синий автомобиль (фото: pixabay.com)

Зеленый

Отличительная черта владельцев зеленых автомобилей - отличная самооценка и полное наплевательство на мнение других людей о себе. Они добры, терпеливы, миролюбивы и при этом сказать "нет" для них очень сложно. И из-за этого их часто эксплуатируют, просят о помощи.

Этот цвет, по мнению экспертов, самый сбалансированный и естественный. Чем темнее оттенок зеленого, тем больше на человека можно положиться. Он не предаст, не обманет и не подведет.

Зеленый автомобиль (фото: pixabay.com)

Коричневый

Поклонники всех оттенков коричневого - очень приземленные люди. Они хотят твердо стоять на земле и не бояться будущего. Изменения они переносят тяжело, равнодушны к сюрпризам и предпочитают знать что-либо точно, а не строить догадки. Эстетика и уют для них не главное, а вот практичность, безотказность, экономичность и выгода - имеют большое значение.

Желтый

Это цвет радости и счастья. Его выбирают люди, которые видят во всем позитив, чувствуют себя удачливыми и счастливыми. Человек, который выбирает желтый автомобиль, знает, что на него будут обращать внимание и его это не смущает. Он весел и обладает хорошим чувством юмора.

Желтый автомобиль (фото: pixabay.com)

Золотистый

Этот цвет встречается очень редко. У людей он ассоциируется с эпатажем, гламуром и недальновидностью. Но на самом деле такой цвет выбирают люди с хорошим интеллектом, твердым характером, которые ценят уют и умеют зарабатывать деньги.

Оранжевый

И этот цвет встречается довольно редко. И этому есть объяснение. Любители оранжевого - революционеры. Это люди, которые двигаются против течения, их не интересует мнение других о собственной персоне. А еще они артистичны, креативны, оригинальны и обаятельны.

Оранжевый автомобиль (фото: pixabay.com)

Черный

Это цвет мощности и силы, уверенности в себе и завтрашнем дне. Цвет статуса и имиджа. Выбирает такое авто личность достойная и привлекательная, которая много скрывает от окружающих. Они вне моды, трендов и времени. Они сами формируют тренды.

Черный автомобиль (фото: pixabay.com)

Белый или светло-бежевый

Эти цвета ассоциируются с чистотой, свежестью и невинностью. И машины такого цвета выбирают люди со страстью к чистоте. Они перфекционисты, у них есть вкус, элегантность, стиль и уверенность в себе. Порядок у них будет везде - в машине, квартире, в жизни. Хаос и путаница для них повод для стресса. А вот наведение порядка - лекарство.

А еще светлые оттенки любят поклонники всего нового и технологичного. Они ценят моду, имидж, интеллект и богатство.

Белый автомобиль (фото: pixabay.com)