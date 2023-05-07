Когда в Украину придет 25-градусное тепло: синоптики назвали даты
Погода скоро принесет двадцатиградусное потепление, которого так ждут украинцы. Пока весна в меру прохладная, но вскоре все изменится, прогнозируют синоптики.
Что будет с погодой в мае и начале июня - узнайте из материала Styler дальше.
Когда потеплеет до +25 градусов
По прогнозу сайта Gismeteo, двадцатиградусное потепление ждет нас (согласно прогнозу по Киеву) только в 20-х числах мая. До этого времени температура будет увеличиваться постепенно.
Резких похолоданий этой весной уже не ожидается, а вот осадков в середине месяца будет немало.
После 20 мая и начала июня ожидается солнечная погода с показателями +20+25 градусов.
Скриншот: gismeteo.ua
Ресурс Meteoprog дает более оптимистический прогноз. По данным синоптиков, уже с 15 мая в стране ожидается потепление. И до начала июня показатели будут колебаться в пределах +20+25 градусов.
Скриншот: meteoprog.com
В Укргидрометцентре прогнозируют, что средняя месячная температура в мае 2023 предполагается 14-18 тепла, в горах 10-13, что близко к норме.
Месячное количество осадков ожидается 35-72 мм, что в пределах нормы, в Закарпатье и Прикарпатье 132-170 мм, что несколько больше нормы.
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