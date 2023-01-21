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Когда нужно стирать и менять постельное белье, чтобы привлечь удачу и богатство

Когда нужно стирать и менять постельное белье (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Наши предки верили, что во сне каждый человек очень уязвим перед злыми силами, поэтому уделяли много внимания спальному месту, в частности белью. Издавна существует много примет, в какие дни надо менять и стирать простыни, наволочки и пододеяльники.

Что об этом известно – узнайте ниже из материала Styler.

В какие дни лучше не трогать белье?

Не рекомендуется менять постельное белье в воскресенье. Ведь воскресенье – день отдыха, в который лучше не затевать стирку-уборку. Говорят, что после этого вас могут мучить кошмары и бессонницу.

Пятница – также неудачный день для этой процедуры. Ведь в пятницу, по Библии, был распят Иисус Христос. Согласно приметам, можно привлечь множество мелких проблем.

Также не рекомендуется менять постельное белье в большие церковные праздники.

Удачные дни для смены простыней

По приметам лучше всего менять постельное белье в субботу и совмещать это с уборкой. Говорят, что так у семьи всегда будет достаток, а у домочадцев будет крепкое здоровье. Суббота – это день, когда нужно завершить работу, чтобы отдохнуть в воскресенье.

Правильная замена постельного белья может привлечь удачу (фото: pixabay)

Еще один удачный день – четверг, ведь это день очищения. Вспомним хотя бы предпасхальный Чистый Четверг.

Если перестилать кровать в этот день, можно привлечь удачу и материальное благополучие

Интересно, если заменить белье именно в Чистый четверг целый год в вашей семье будут проходить хорошие события.

Когда и как стирать белье

В народе говорят, что стирать постельное белье лучше в понедельник или вторник. Перед этим желательно вывернуть все – это убережет семью от болезней.

Раньше мы писали, какие комнатные растения нужно обязательно держать в спальне.

Также читайте, какие вещи в спальне мешают вам высыпаться.

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