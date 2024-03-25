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Когда празднуют Пасху по новому календарю в Украине и мире

Фото: Когда празднуют Пасху православные и католики (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Пасху 2024 года по новому календарю православные и католики празднуют в разные даты. Более того, разрыв между праздниками этого года - больше недели.

Когда именно празднуют Пасху православные и католики – читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Когда празднуют Пасху католики в 2024 году

1 сентября 2023 христиане восточного обряда перешли на новый календарь. Фиксированные календарные праздники стали совпадать с праздниками христиан западного ритуала. Стоит отметить, что переход ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь не повлиял на дату празднования Пасхи. Поскольку православные христиане определяют дату Светлого Христова Воскресения иначе, чем католики.

Таким образом, в 2024 году христиане восточного обряда в Украине отмечают Пасху 5 мая, тогда как христиане западного обряда будут праздновать ее 31 марта. Это означает сверхмесячную разницу в дате празднования.

Почему так велика разница между датами?

Но почему это отличие так важно? Все зависит от того, как рассчитывают дату Пасхи католическая и православная церкви.

Причина заключается в применении разных методов определения Пасхалии. Итак, согласно юлианскому и новоюлианскому календарям, возможны даты Пасхи от 4 апреля до 8 мая.

Однако православная церковь использует метод, основанный на весеннем равноденствии, поэтому Пасха по православному календарю не может наступить раньше 4 апреля.

Что нельзя делать на Пасху

В Украине Пасха сопровождается запретами, касающимися определенных действий и поступков. В этот день не рекомендуется:

  • Заниматься тяжелым физическим трудом.
  • Ругаться, оскорблять других людей, завидовать и желать зла.
  • Осуждать людей за их спинами и раскрывать их тайны.
  • Заниматься гаданиями, ритуалами и обрядами.
  • Выбрасывать освященные продукты в мусорный контейнер.
  • Отказывать в помощи.

Также после Пасхи в течение первой недели не рекомендуется устраивать свадьбы и свадебные обряды во избежание нарушения особого священного периода.

Напомним, недавно мы уже рассказывали, когда будет Пасха в 2024 году.

Кроме того, ранее стало известно, как помолиться на Благовещение.

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