Когда празднуем Пасху в 2024 году: дата по новому церковному календарю

Когда Пасха в 2024 году

Светлое Христово Воскресение христиане восточного обряда будут праздновать 5 мая. Христиане западного обряда - 31 марта.

Почему отличается дата Пасхи у католиков и православных

Начиная с 1 сентября 2023 года, Православная Церковь Украины перешла на новоюлианский церковный календарь, практически совпадающий с григорианским, используемым католиками. Это означает, что большинство церковных праздников отмечаются одновременно православными и католиками.

Тем не менее дата Пасхи и связанные с ней праздники все еще остаются обособленными для православных и католиков из-за разницы в расчетах. Православные используют для расчетов день весеннего равноденствия 21 марта по юлианскому календарю, что соответствует 3 апреля по григорианскому календарю. Таким образом, православная Пасха не может отмечаться раньше 4 апреля.

Традиции этого праздника

Традиции и запреты на Пасху в Украине имеют долгую историю и сохраняются многие столетия. Период перед Пасхой отмечается подготовкой, которая включает в себя генеральную уборку в доме, покраску яиц, приготовление мясных блюд и выпечки, в частности традиционных куличей.

В день Воскресения Христова украинцы освящают корзину с продуктами, которые будут использоваться на праздничном ужине. За праздничным столом собирается вся семья, а на нем появляются традиционные блюда, такие как холодец, колбасы, пасхальные яйца и писанки, а также паски.

Пасха- большой праздник в Украине (Getty Images)

Что нельзя делать на праздник

Что касается запретов, то на Пасху важно воздерживаться от тяжелого физического труда, негативных эмоций и определенных действий. Запрещено отказывать в помощи, ругаться, завидовать и желать зла.

Также не рекомендуется заниматься гаданиями и ритуалами. В первую неделю после Пасхи священнослужители не рекомендуют свадьбу и венчание.