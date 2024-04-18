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Когда в школах Киева прозвенит последний звонок: названа дата

Четверг 18 апреля 2024 13:02
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Когда в школах Киева прозвенит последний звонок: названа дата Фото: Когда в столичных школах прозвенит последний звонок (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Последний звонок в киевских школах прозвенит уже совсем скоро. Это произойдет 31 мая.

О новости сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на КГГА.

Что нужно знать родителям школьников

Такое решение принято, ведь в этом году школы не прекращали образовательный процесс, не меняли сроки каникул и работали по образовательным программам в соответствии с графиком.

Как будут выдавать документы об образовании

  • с 31 мая по 7 июня – свидетельство о получении начального образования;
  • с 13 по 19 июня – свидетельство о получении базового среднего образования;
  • с 20 по 26 июня – свидетельство о получении полного общего среднего образования.

Кстати, в рамках подготовки к национальному мультимедийному тестированию учебным заведениям рекомендовано применить в мае 2024 года для выпускников/выпускниц 11-х классов модель трансформера, изменив привычное классно-урочное обучение на индивидуализированно-групповое - для углубления, систематизации знаний из избранных выпускником/выпускницей и их родителями предметов и разгрузки учащихся в условиях военного положения.

Напомним, что в Украине в 2024 году изменится зарплата преподавателей и педагогов.

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