Когда в школах Киева прозвенит последний звонок: названа дата

Последний звонок в киевских школах прозвенит уже совсем скоро. Это произойдет 31 мая.

Что нужно знать родителям школьников

Такое решение принято, ведь в этом году школы не прекращали образовательный процесс, не меняли сроки каникул и работали по образовательным программам в соответствии с графиком.

Как будут выдавать документы об образовании

с 31 мая по 7 июня – свидетельство о получении начального образования;

с 13 по 19 июня – свидетельство о получении базового среднего образования;

с 20 по 26 июня – свидетельство о получении полного общего среднего образования.

Кстати, в рамках подготовки к национальному мультимедийному тестированию учебным заведениям рекомендовано применить в мае 2024 года для выпускников/выпускниц 11-х классов модель трансформера, изменив привычное классно-урочное обучение на индивидуализированно-групповое - для углубления, систематизации знаний из избранных выпускником/выпускницей и их родителями предметов и разгрузки учащихся в условиях военного положения.