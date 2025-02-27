Когда сердце снова открыто: как понять, что вы готовы к новым отношениям после разрыва

Разрыв отношений - это всегда эмоциональный шторм. Кто-то приходит в себя за несколько недель, а кто-то и за годы не может полностью отпустить прошлое. Но когда же действительно стоит думать о новых отношениях?
Когда стоит начинать отношения после разрыва и как понять, что вы уже готовы, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
По словам эксперта, нет универсальной формулы, потому что все зависит от глубины чувств, причины разрыва и личной готовности. И здесь нет единого правила - важно не время, а состояние вашего внутреннего мира.
"Время - не показатель. Формула "полгода на восстановление" или "один месяц на каждый год отношений" - это мифы", - отмечает коуч.
Если вы бросаетесь в новые отношения только для того, чтобы заполнить пустоту или забыть бывшего партнера, это скорее побег, чем начало чего-то здорового.
"Сигналом к готовности может быть момент, когда мысли о прошлых отношениях уже не вызывают сильной боли, а будущее не кажется мрачным без конкретного человека рядом", - объясняет Виталий.
Важно не то, сколько прошло времени, а действительно ли вы вышли из предыдущих отношений эмоционально. Как понять, что вы готовы?
Психологи советуют брать паузу, чтобы разобраться в себе: какие уроки вы вынесли, что хотите изменить в будущем партнерстве, и действительно ли готовы строить новые отношения, а не просто заполнять пустоту.
Эксперт отмечает, что ключевое правило - не спешить и не слушать стереотипы. Ваше сердце само подскажет, когда будет готово. А пока позвольте себе пожить для себя, наполняя жизнь тем, что приносит радость и вдохновение.
"Не стоит спешить... но и затягивать тоже. Иногда человек избегает новых отношений годами, потому что боится повторить боль. Другие же, наоборот, бросаются в объятия первого попавшегося, чтобы не оставаться в одиночестве. Оба варианта - не лучший выбор. Главное - чувствовать себя целостной личностью, независимо от наличия партнера. Новые отношения должны начинаться с желания строить что-то хорошее, а не просто заполнять пустоту", - резюмирует Виталий Курсик.
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