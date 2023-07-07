Когда нужно собирать урожай картофеля, чтобы он дольше хранился

Когда выкапывать картофель для хранения

Лучшее время для выкапывания картофеля для хранения - первые дни сентября. Желательно делать это в сухую и солнечную погоду.

К тому же нужно следить за ботвой. Если она уже легла, то это самый первый признак того, что картофель можно выкапывать. Еще один признак - ботва начала желтеть и сохнуть.

Для начала проверьте готовность картофеля - выберите кусты с разной степенью высыхания ботвы и выкопайте их. Если кожура на картофеле плотная, а большинство плодов отделились от куста, то можете выкапывать все остальные.

Важно, что для картофеля с зеленой ботвой время выкапывания еще не наступило. Если ботва остается мясистой и зеленой, это значит, что к нему продолжают поступать питательные вещества.

Чем опасна ранняя или поздняя уборка картофеля

Выбирать время уборки картофеля стоит достаточно тщательно потому, что, ошибшись хотя бы на несколько недель, вы рискуете потерять весь урожай.

Необходимо знать, что слишком рано выкопанный картофель пригоден только для употребления в ближайшее время. Ее кожура тонкая и склонная к механическим повреждениям.

К тому же затягивать со временем уборки картофеля, надеясь, что кожура станет крепкой, а картофелины вырастут максимально большими к середине осени - тоже не стоит. К этому времени ботва картофеля не только желтеет, но и полностью высыхает или сгнивает, и искать куст приходится интуитивно.

Кроме того, обработку и закладку картофеля на хранение нужно проводить исключительно в сухую погоду, иначе запасы также могут загнить.

Как лучше копать картошку

За неделю до выкапывания картофеля ботву лучше скосить и сжечь. Копать картофель лучше вилами. Воткните их в землю на расстоянии примерно 15–20 сантиметров от основания куста и аккуратно переворачивайте землю.

Также можно использовать мотоблок. Выкапывание картофеля мотоблоком имеет преимущества, если картофель сажали с помощью него, тогда расстояние между посевами такое, что колеса не наезжают на соседнюю лунку.

Перед тем, как убрать картофель из грядки на хранение, его необходимо просушить. Если почва песчаная, а погода сухая и теплая, можно сделать это прямо на поле, рассыпав картошку тонким равномерным слоем.

Перед тем как отправить картофель на хранение, посортируйте. Место хранения должно быть при температуре от 4,5 до 7°C. Регулярно проверяйте плоды и удаляйте любые признаки гниения или высыхания.

Что посадить после картофеля

Если на участке рос ранний картофель, и к началу августа вы уже убрали урожай, то не стоит его забрасывать.

Картофель активно забирает из почвы фосфор и калий, поэтому после каждого сезона их нужно заполнять. Для этого внесите на каждый квадратный метр земли по 15 г суперфосфата и сернокислого калия.

До окончания теплого времени года можно еще собрать урожай редиса, листового и кочанного салата, шпината, рукколы и другой зелени.