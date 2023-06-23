Когда нужно принимать успокоительные лекарства и действительно ли оно помогают

Когда тревога и эмоции зашкаливают, все люди пьют успокоительные, чтобы снять напряжение и утолить боль в душе. Однако следует знать, действительно ли нужно пить лекарства и помогают ли они.
Об этом сообщила психолог Богдана Валигура в Instagram.
По ее словам, есть четыре условно базовых эмоции, три из них испытывать неприятно: страх, гнев, печаль. И только радость может доставлять приятные ощущения.
В частности, эмоции могут быть неприятными, но страх может спасти жизнь человека. А злость иногда может наполнять силой и энергией. Но эти эмоции могут сопровождаться и другими, например постоянным ощущением тревоги.
Однако, прежде чем выпить успокоительное в стрессовой ситуации, следует знать, что:
Психолог отметила, что, употребляя таблетку, человек не убирает первопричину. Поэтому употребляя успокаивающие во время травмирующих событий человек будто дистанцируется от происходящего.
Лекарство не дает травматическому опыту интегрироваться в жизнь.
"Часто во время работы над усложненным переживанием потери, я узнаю, что на похоронах человек был под действием успокоительные и не смог прожить ритуал прощания", - говорится в сообщении.
Эксперт советует принимать только те успокоительные, которые назначает врач-психиатр.
Психолог привела пример, что якобы дома протекает батарея и поэтому на ковре постоянно мокрое пятно. Самовольно принимать успокоительные - это сушить пятно феном, вместо того чтобы починить батарею.
Необходимо вызвать сантехника, впускать чужого человека в дом, терпеть дискомфорт во время ремонтных работ и потратить деньги. Однако без этого пятно не исчезнет. Поэтому не нужно заниматься пустой тратой денег и времени на прием успокоительных.
Специалист добавила, что есть спектр болезней, которые действительно нуждаются в приеме успокоительных. Однако назначение должен делать только профессионал.
Глубоко выдохнуть-вдохнуть
Для начала нужно сделать глубокий, протяженный выдох, что называется, до последнего глотка воздуха. Затем медленно и с оттяжкой вдохнуть. Уже через 2-3 таких чередования выдохов-вдохов вы почувствуете, как вас отпускает нервный ступор.
Максимально расслабиться
Помимо глубокого дыхания, стоит помочь телу максимально расслабиться - прямо-таки растекться по стулу или креслу.
В максимально расслабленном состоянии можно закрыть глаза и медленно сосчитать до 10, а затем обратно.
Съешьте что-нибудь сладкое
Эффективно нервное напряжение поможет снять что-нибудь сладкое. Тогда организм начнет активно производить гормоны удовольствия эндорфины, которые принесут желаемое облегчение.
Музыка и громкий крик
Для быстрого снятия нервного напряжения очень эффективна и музыкотерапия, поскольку нервная система человека и его мускулатура способны ощущать ритм.
К тому же выплеснуть отрицательную эмоцию можно, если громко крикнуть на весь выдох.
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