Когда нужно принимать успокоительные лекарства и действительно ли оно помогают

Действительно ли они эффективные

По ее словам, есть четыре условно базовых эмоции, три из них испытывать неприятно: страх, гнев, печаль. И только радость может доставлять приятные ощущения.

В частности, эмоции могут быть неприятными, но страх может спасти жизнь человека. А злость иногда может наполнять силой и энергией. Но эти эмоции могут сопровождаться и другими, например постоянным ощущением тревоги.

Однако, прежде чем выпить успокоительное в стрессовой ситуации, следует знать, что:

большинство препаратов можно купить в аптеке без рецепта и они не действенные

успокоительные препараты не действуют мгновенно, поэтому придется самостоятельно бороться с эмоциями 20-40 минут, после того, как выпили таблетку

Психолог отметила, что, употребляя таблетку, человек не убирает первопричину. Поэтому употребляя успокаивающие во время травмирующих событий человек будто дистанцируется от происходящего.

Лекарство не дает травматическому опыту интегрироваться в жизнь.

"Часто во время работы над усложненным переживанием потери, я узнаю, что на похоронах человек был под действием успокоительные и не смог прожить ритуал прощания", - говорится в сообщении.

Когда нужно принимать успокоительные

Эксперт советует принимать только те успокоительные, которые назначает врач-психиатр.

Психолог привела пример, что якобы дома протекает батарея и поэтому на ковре постоянно мокрое пятно. Самовольно принимать успокоительные - это сушить пятно феном, вместо того чтобы починить батарею.

Необходимо вызвать сантехника, впускать чужого человека в дом, терпеть дискомфорт во время ремонтных работ и потратить деньги. Однако без этого пятно не исчезнет. Поэтому не нужно заниматься пустой тратой денег и времени на прием успокоительных.

Специалист добавила, что есть спектр болезней, которые действительно нуждаются в приеме успокоительных. Однако назначение должен делать только профессионал.

Как успокоиться без таблеток

Глубоко выдохнуть-вдохнуть

Для начала нужно сделать глубокий, протяженный выдох, что называется, до последнего глотка воздуха. Затем медленно и с оттяжкой вдохнуть. Уже через 2-3 таких чередования выдохов-вдохов вы почувствуете, как вас отпускает нервный ступор.

Максимально расслабиться

Помимо глубокого дыхания, стоит помочь телу максимально расслабиться - прямо-таки растекться по стулу или креслу.

В максимально расслабленном состоянии можно закрыть глаза и медленно сосчитать до 10, а затем обратно.

Съешьте что-нибудь сладкое

Эффективно нервное напряжение поможет снять что-нибудь сладкое. Тогда организм начнет активно производить гормоны удовольствия эндорфины, которые принесут желаемое облегчение.

Музыка и громкий крик

Для быстрого снятия нервного напряжения очень эффективна и музыкотерапия, поскольку нервная система человека и его мускулатура способны ощущать ритм.

К тому же выплеснуть отрицательную эмоцию можно, если громко крикнуть на весь выдох.