Когда нужно доставать теплые одеяла. Эксперт по сну назвал точную дату

Когда нужно менять одеяло

Ближайшие ночи еще точно будут теплыми, но похолодание уже совсем близко. Когда именно менять одеяло на более теплое - дело сугубо индивидуальное, так как у каждого человека есть собственные потребности.

Многие начинают мерзнуть по ночам, как только столбики термометра опускаются ниже +18 градусов, а кто-то готов под легким пледом спать до первых морозов.

Однако специалист по сну Джеймс Хиггинс считает, что оптимальная дата, когда нужно сменить летнее одеяло на теплое зимнее - это 7 октября.

Он утверждает, что октябрь - лучший месяц, чтобы приготовиться к предстоящей зиме.

"Отслеживая тенденции ночных осенних температур на протяжении последних двух лет, мы наблюдали значительное понижение температуры во вторую неделю октября", - добавил Хиггинс.

Он отмечает, что теплое одеяло в холодные ночи имеет очень больше значение, так как оно должно удерживать тепло вашего тела и согревать. Иначе вы рискуете замерзнуть ночью и это нарушит ваш сон.

"Психологический аспект ощущения уюта и тепла в постели может положительно повлиять на ваше настроение и общее качество сна. Стоит выбирать толстое пуховое одеяло с плотностью 13,5+. Оно обеспечит максимальное сохранение тепла в течение долгих и холодных ночей", - рекомендует эксперт.

А когда ночи станут холодными в Украине

Как сообщила доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова в пресс-центре Укринформа, октябрь в Украине будет на несколько градусов теплее нормы.

Среднемесячная температура в западных областях составит +12 +13 градусов, на остальной территории страны стоит ожидать до +12 +15 градусов. А вот осадков будет много - в западной части страны ожидается 120-150% от месячной нормы.

Снижение температуры воздуха по ночам до +7 +9 градусов ожидается только после 16 октября. А это значит, что у украинцев есть достаточно времени, чтобы подготовить теплые одеяла.