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Когда начинается Рождественский пост по новому календарю: традиции и запреты

Когда начинается Рождественский пост в 2023 году (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Рождественский пост в 2023 году начнется за 40 дней до празднования Рождества, то есть 15 ноября. С 1 сентября ПЦУ перешла на новоюлианский календарь, согласно которому Рождество теперь будет отмечаться вместе со всеми странами Европы - 25 декабря.

Что нужно знать о Рождественском посте, какие традиции и запреты существуют, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

В подготовке материала использованы источники: сайт ПЦУ, Day Today.

Дать Рождественский пост

В народе пост за 40 дней до Рождества называют Пилиповкой, потому что он начинается на следующий день после дня чествования святого апостола Пилипа. На Пилипа - последний день, когда допускаются на столе блюда из мяса и молочные продукты.

Пост начнется 15 ноября и завершится 24 декабря. По старому календарю рождественский пост начинается 28 ноября и заканчивается 6 января, в канун Рождества по юлианскому календарю.

Традиции и запреты на Рождественский пост

Условно Рождественский пост разделен на три этапа:

  • С 15 ноября по 6 декабря
  • С 7 декабря по 18 декабря
  • С 19 по 24 декабря

В первые три недели поста можно есть рыбу и пить вино во вторник, четвергах, субботах и воскресеньях. В понедельник должны быть на столе горячие блюда без масла или масла, а в среду и пятницу - сухое питание.

Следующие 10 дней питание меняется. В понедельник - растительная пища без жиров. Во вторник и четверг можно добавлять жиры. В среду и пятницу - сухое питание. На выходных можно добавить в рацион рыбу, растительное масло и вино.

Последняя неделя имеет более строгие запреты. Во вторник и четверг можно есть горячие блюда, но без жиров. Жиры можно добавлять только по выходным (суббота и воскресенье). Понедельник, среда и пятница - сухое питание.

Что запрещено во время поста:

  • Яйца
  • Молочная продукция (творог, сметана, молоко, сливки, масло)
  • Мясные бульоны
  • Мясо, мясные блюда, колбаса

Что можно есть: фрукты, овощи, грибы, каши, мед, орехи, бобовые

Специалисты советуют переходить к посту постепенно, чтобы резкое изменение рациона питания не отразилось на организме отрицательно.

Пост - это ограничение не только в пище, но есть время для духовного очищения. В дни поста следует воздерживаться от:

  • Образ, плохих слов, конфликтов
  • Курение и употребление спиртного
  • Интиму
  • Ненависти и алчности
  • Посещение развлекательных мероприятий
  • Празднований и громких вечеринок
  • Также в пост не проводятся обряды венчания, но можно крестить детей и отпевать умерших.

Кому поститься нельзя

Строгие ограничения в пост не применяют к больным, детям до 7 лет, беременным женщинам и находящимся в дальней дороге, восстанавливается после болезни или операций.

В церкви отмечают, что пост не должен быть источником плохого самочувствия или обострением болезней. Людям с определенными заболеваниями разрешается не ограничивать себя в питании.

 

Раньше мы писали о том, как изменились даты всех церковных праздников после перехода на новый юлианский календарь.

А также мы рассказывали о том, кто будет праздновать день ангела в ноябре по новому и старому календарю.

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