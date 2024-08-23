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"Когда никто не слышит": блогерша Шаманская призналась, что слушает русскую музыку

Алина Шаманская (фото: instagram.com/shamankaa)
Автор: Полина Иваненко

Блогерша Алина Шаманская (Шаманка), которая недавно рассталась со звездой "Квартала" Русланом Ханумаком, ответила, слушает ли она сейчас русскую музыку. Оказалось, есть одна песня, которая до сих пор у нее в плейлисте.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Шаманская призналась во время интервью для программы "Наодинці".

"Я пришла говорить правду и ничего кроме правды. Я откровенна с вами и я не буду говорить сейчас что-то, чтобы понравиться... Я скажу откровенно, у меня есть песни, которые мне хочется иногда послушать и поностальгировать, и это песни российских исполнителей" , - призналась Шаманская.

"Буквально две или три песни, но я никогда не буду транслировать этого в своих соцсетях и не буду толеровать это. Я не скажу своей аудитории, потому что я несу перед ней большую ответственность", - отметила она.

По словам блогерши, иногда она может слушать русскую песню. Но делает это так, чтобы никто не слышал и не видел ее в этот момент.

Шаманская и ее бывший муж (фото: instagram.com/shamankaa)

"Я себе тихонько вечерком закроюсь в машине, сделаю себе тихонько, чтобы никто не слышал. Потому что мне было бы неприятно, если бы я проходила по улице и из машины звучала русская песня. Только тогда, когда никто не слышит, я могу позволить себе послушать песню", - объяснила Алина.

Речь идет о треке Мурата Насырова "Нелюбимая". По словам Шаманской, она обожает эту песню. И блогерша позволяет себе послушать композицию, ведь ее исполнителя уже нет в живых.

Впрочем, Алина осуждает блогеров, публично слушающих русскую музыку. Более того, Шаманская не понимает, почему аудитория это воспринимает.

"Не надо ни к кому пытаться достучаться. Я не понимаю не только тех блогеров, которые слушают русскую музыку и толеруют, транслируют в Stories. Я не понимаю аудиторию, которая до сих пор на них подписана", - заявила она.

"Здесь вопрос к аудитории и не к блогеру даже конкретно. Да, я считаю, что это неправильно. Я конечно, не судья никому, да живет жизнь и человек, как он хочет жить. Каждый человек имеет право жить свою жизнь, но у меня вопрос к аудитории", - отметила Шаманская.

 

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