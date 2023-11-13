Когда лучше всего квасить капусту в ноябре: самые благоприятные дни

Квашеная капуста - это не просто закуска, а источник витаминов и полезных веществ и так называемый украинский суперфуд. Наши предки верили, что капуста получится удачной и будет хорошо храниться, если квасить ее именно на растущую Луну, в первой фазе Луны, так называемой четверти, и особенно в дни, ближайшие к полнолунию.
Когда лучше квасить капусту в ноябре - читайте в материале ниже.
При подготовке материала использовались источники: Лунный календарь.
То есть если вы хотите сделать свои домашние заготовке еще лучше - готовьте их в соответствии с фазами Луны.
Помните, что готовить капусту не советуют во время:
Таким образом, благоприятными днями для квашения и маринования капусты в ноябре 2023 года, будут в период с 16 по 29 ноября.
Идеальными днями будут 21 и 22 число.
Если ориентироваться на зодиакальные созвездия, то для приготовления блюда не подходят в те времена, когда луна находится в созвездиях Рака, Рыб и Девы.
Еще одна примета, связанная с запретом на квашение капусты. Нельзя делать блюдо в плохом настроении. Продукт будет невкусным и быстро испортится.
По содержанию витамина С квашеная капуста не уступает даже лимону. Поэтому ее ежедневное употребление может стать отличной профилактикой гриппа, ОРВИ и простудных заболеваний. Витамины А и E, которые содержатся в квашеной капусте, замедляют процесс старения кожи, улучшают состояние волос и укрепляют ногтевую пластину
Ранее мы делились рецептом квашеной капусты.
А также сообщали, кому нельзя есть квашеную капусту.