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Когда лучше всего квасить капусту в ноябре: самые благоприятные дни

Фото: Когда лучше квасить капусту в ноябре (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Квашеная капуста - это не просто закуска, а источник витаминов и полезных веществ и так называемый украинский суперфуд. Наши предки верили, что капуста получится удачной и будет хорошо храниться, если квасить ее именно на растущую Луну, в первой фазе Луны, так называемой четверти, и особенно в дни, ближайшие к полнолунию.

Когда лучше квасить капусту в ноябре - читайте в материале ниже.

При подготовке материала использовались источники: Лунный календарь.

Когда квасить капусту в ноябре 2023 года

То есть если вы хотите сделать свои домашние заготовке еще лучше - готовьте их в соответствии с фазами Луны.

Помните, что готовить капусту не советуют во время:

  • полнолуния - она может стать пресной и мягкой
  • новолуния - может получиться кислой и плохо храниться
  • спада луны - овощ может не очень просолиться.

Таким образом, благоприятными днями для квашения и маринования капусты в ноябре 2023 года, будут в период с 16 по 29 ноября.

Идеальными днями будут 21 и 22 число.

Когда нельзя солить капусту

Если ориентироваться на зодиакальные созвездия, то для приготовления блюда не подходят в те времена, когда луна находится в созвездиях Рака, Рыб и Девы.

Еще одна примета, связанная с запретом на квашение капусты. Нельзя делать блюдо в плохом настроении. Продукт будет невкусным и быстро испортится.

В чем польза квашеной капусты

По содержанию витамина С квашеная капуста не уступает даже лимону. Поэтому ее ежедневное употребление может стать отличной профилактикой гриппа, ОРВИ и простудных заболеваний. Витамины А и E, которые содержатся в квашеной капусте, замедляют процесс старения кожи, улучшают состояние волос и укрепляют ногтевую пластину

 

Ранее мы делились рецептом квашеной капусты.

А также сообщали, кому нельзя есть квашеную капусту.

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