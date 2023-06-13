Когда нельзя удобрять растения на огороде: все игнорируют это

Внесение удобрений в почву - важная процедура, без которой полноценное развитие огородных культур невозможно. Однако, это следует делать при правильной температуре воздуха.

Когда нельзя подкармливать растения - читайте на Styler ниже .

Какая погода не подходит

Часто после подкормки урожайность растений становится не столь высокой, как хотелось. Все из-за распространенной ошибки. Подкармливать растения нужно при определенных погодных условиях, и многие огородники игнорируют этот момент.

Вносить минеральные удобрения в почву безрезультатно, если на улице холодно. Причем первостепенное внимание следует обратить не на температуру воздуха, а почвы.

В частности, если показатель будет ниже +10 градусов, то подкармливать огородные культуры пока не нужно. Все потому, что корневая система растений просто не "примет" никаких соединений и микроэлементов.

Важно, что сильная жара - тоже не самое лучшее условие для внесения удобрений.

Процедуру лучше перенести на более холодные дни. А если отсрочить действие нельзя, следует хорошо увлажнить почву. Сделать это нужно даже если удобрение редкое.

Когда нельзя подкармливать деревья

Обычно листовую подкормку проводят весной. Это делают, если полезные микроэлементы нужны растению как можно быстрее или если состав почвы затрудняет усвоение нужных микроэлементов из корневой подкормки.

Иногда во время активного развития растения его корневая система не успевает поставлять подкормку. Подкормка рекомендована также в дождливую прохладную погоду.

Опрыскивают растение, когда нет солнца: с утра, в сумерках или пасмурного дня.

Лучше всего это делать в условиях повышенной влажности и при температуре от +18 °C до +25 °С. Важно учитывать, что если на термометре более +27 °С, то выполнять листовую подкормку уже нельзя.