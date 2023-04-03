Когда можно печь паску, а когда нельзя: эти правила нужно запомнить

Что символизирует паска

Паска символизирует круглый хлеб, который оставляли ученики своему учителю Христу. Они оставляли для него место за столом и по центру стола ставили специальный круглый хлеб. А после Воскресения Иисус приходил к ним на трапезу.

Позже такой хлеб стали печь в церквях и назвали его "паской". Такой хлеб стал символом того, что на Пасху к каждому христианину в дом приходит Господь.

Когда можно печь паску

Главную пасхальную выпечку можно готовить на Страстной неделе и есть только три дня, которые для этого подходят - среда, четверг и суббота.

В понедельник и вторник печь паски еще рано, а в Страстную пятницу - это запрещено. В субботу стараются все дела на кухне закончить до обеда, так как вечером люди отправляются с пасхальными корзинками на вечернюю или ночную службу.

В Страстную пятницу печь нельзя - это день, когда был распят Иисус Христос. Христиане считают пятницу накануне Пасхи траурным днем и по традиции, в этот день соблюдают самый суровый пост.

В 2023 году печь паску можно будет 12, 13 или 15 апреля.

Какие важные правила и традиции нужно знать

Выпечка паски - особый ритуал, который нужно проводить в хорошем настроении, с чистыми мыслями, с молитвой.

Категорически нельзя ссориться, повышать голос на кухне во время процесса, а также нельзя заниматься тестом в плохом настроении.

С древних времен паску пекли так: в среду вечером ставили тесто на опару, а рано утром в Чистый четверг начинали выпекать. Если пасок было много - их пекли все три дня, в среду, четверг и субботу.