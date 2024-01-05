Когда колядуют и засевают по старому календарю и можно ли это делать

Можно ли в високосный год вообще колядовать?

Традиционно все, что выходит за пределы обычного, обрастает в народе многочисленными предрассудками и приметами. Одним из народных "предрассудков" заключается в том, что колядовать в високосный год, а это именно 2024 год - нельзя.

Если же вы все же не относитесь к людям, верящим в такие приметы - то дата колядования для вас не меняется.

Вот когда колядуют в 2024 году верующие по старому стилю:

вечером 6 января в Сочельник

утром 7 января на Рождество

Щедривки - это ритуальные украинские песни, которые поют на день Маланки (он же – Щедрый вечер). До перехода на новый стиль щедровать ходили 13 января на Новый год. По новому календарю украинцы уже щедровали, то есть это произошло 31 декабря.

Кому нельзя праздновать Рождество 7 января

Доктор наук по богословию профессор Виталий Клос рассказал нам, кто не должен праздновать Рождество 7 января.

Если вы верующий и праздновали Рождество 25 декабря прошлого года вместе с большинством христиан цивилизованного мира, то второй раз праздновать день рождения Иисуса, как минимум, не логично.

По словам доктора наук по богословию, дважды Рождество может праздновать только тот человек, который не понимает сущности самого праздника.

"Элементарный вопрос: может ли человек дважды родиться? Мы празднуем рождение спасителя, соответственно, так же и здесь", - объясняет протоиерей.

Еще один фактор, свидетельствующий о том, что праздновать Рождество 7 января нельзя – несоблюдение Рождественского поста по старому стилю, который длится до 6 января от 28 ноября.

Так, согласно церковному уставу, во все дни поста из рациона должны быть исключены мясные, молочные продукты и яйца. Понедельникам, средам и пятницам можно употреблять растительную пищу без масла, а во вторники и четверги - растительную пищу с маслом. Субботами, воскресеньями и по большим праздникам до 2 января разрешается употреблять рыбу. После 2 января пост усиливается и рыбные продукты не употребляются.

Конечно, строгого поста должны соблюдать верующие, не имеющие проблем со здоровьем или не находящиеся в надежде - для таких людей существуют смягчения, которые следует, однако, обсудить с духовником и врачами.

Таким образом, если вы, например, праздновали Новый год с "запретными" блюдами (например, с салатом "Оливье" или мясом по-французски) и алкоголем, то и празднование Рождества 7 января, то есть после новогоднего застолья, будет, мягко говоря, не по-христиански.