Какой цвет соплей может быть признаком серьезного заболевания: точный ответ

Прозрачные

Если у вас насморк, то прозрачные сопли - это "идеальный вариант". Такое случается, когда у человека аллергия (поллиноз) или вы просто зашли с холода в теплое помещение.

Зеленые или желтые сопли

Такой цвет говорит о признаке инфекции. Желтый цвет, например, указывает на то, что ваши белые кровяные тельца "добрались" до места, где необходимо побороть инфекцию.

Зеленый цвет - это признак того, что организм нуждается в более защитных тельц, чтобы справиться с инфекцией.

Слизь зеленого цвета может сформироваться при борьбе как с бактериальным, так и вирусным возбудителем. Однако если цвет соплей не меняется в течение 10-12 дней, нужно обратиться к врачу.

Изменение цвета слизи во время инфекции связано с работой нашей иммунной системы: увеличивается количество определенных "защитных" клеток, производимых этими клетками.

При нормальном течении болезни уже через несколько дней выделения из носа становятся более прозрачными и исчезают.

Розовый или красный цвет

Это может произойти из-за повреждений назальных тканей. Если у вас аллергия или простуда, то вы нуждаетесь в "очищании" носа или используете спреи для носа. В таком случае слизистая пересушивается. В результате можно увидеть немного крови в слизи.

Если это небольшое количество, можно не волноваться. Однако если кровотечение длится долго и не останавливается, даже когда вы пережимаете переносицу - это повод обратиться за медицинской помощью.

Слизь коричневого цвета

Это признак того, что в носовой полости есть повреждения, например царапина. Вполне возможно, что слизь смешалась с засохшей кровью, имеющей коричневый цвет.

Черные сопли

Это может произойти, если вы курите - соединения, которые вы вдыхаете с дымом, могут изменить цвет сопляк во время простуды. Также это может произойти, если человек долго работал среди пыли, в загрязненной среде.

Иногда черные сопли - это признак грибковой инфекции, а именно мукормикоза. Это довольно редкое, но очень опасное заболевание. До 80% больных умирают, если вовремя не диагностировать мукормикоз и не приступить к лечению.

Особенно это опасно для людей с ослабленной иммунной системой.

Какие признаки должны насторожить

Если насморк беспокоит вас длительное время, и вы замечаете изменения в цвете слизи или другие необычные симптомы, следует немедленно обратиться к врачу.

Среди признаков, которые должны быть насторожены:

желтая слизь сопровождается лихорадкой, которая не проходит в течение 3-4 дней

сильная головная боль, которая сосредоточена вокруг глаз или будто за ними

покраснение глаз, припухлость, черные круги под глазами

тошнота, которая не проходит длительное время

боль в задней части шеи

Важно быть внимательными к своему состоянию, чтобы вовремя заметить угрожающие симптомы.