Який колір шмарклів може бути ознакою серйозного захворювання: точна відповідь

Нежить буває у всіх, але інколи колір шмарклів може насторожити. Варто знати, чому вони набувають різних відтінків та чи варто через це бити на сполох.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".
Якщо у вас нежить, то прозорі шмарклі - це "ідеальний варіант". Таке стається, коли, у людини алергія (поліноз) або ви просто зайшли з холоду в тепле приміщення.
Такий колір говорить про ознаку інфекції. Жовтий колір, наприклад, вказує на те, що ваші білі кров’яні тільця "дісталися" до місця, де необхідно побороти інфекцію.
Зелений колір - це ознака того, що організм потребує більше захисних тілець, аби впоратись з інфекцією.
Слиз зеленого кольору може сформуватись при боротьбі як із бактеріальним, так і з вірусним збудником. Проте якщо колір шмарклів не змінюється протягом 10-12 днів, потрібно звернутися до лікаря.
Зміна кольору слизу під час інфекції пов’язана з роботою нашої імунної системи: збільшується кількість певних "захисних" клітин, які виробляються цими клітинами.
За нормального перебігу хвороби вже за кілька днів виділення з носа стають більш прозорими та взагалі зникають.
Це може статися через пошкодження назальних тканин. Якщо у вас алергія чи застуда, то ви потребу "очищувати" ніс чи використовуєте спреї для носа. У такому разі слизова оболонка пересушується. В результату можна побачити трохи крові в слизу.
Якщо це невелика кількість, то можна не хвилюватися. Проте якщо кровотеча триває довго й не спиняється, навіть коли ви перетискаєте перенісся - це привід звернутися по медичну допомогу.
Це ознака того, що в носовій порожнині є пошкодження, як-от подряпина. Цілком можливо, що слиз змішався з засохлою кров’ю, що має коричневий колір.
Це може статись, якщо ви курите - сполуки, які ви вдихаєте з димом, можуть змінити колір шмарклів під час застуди. Також це може статися, якщо людина тривалий час працювала серед пилу, в забрудненому середовищі.
Іноді чорні шмарклі - це ознака грибкової інфекції, а саме мукормікозу. Це доволі рідкісне, проте дуже небезпечне захворювання. До 80% хворих помирають, якщо вчасно не діагностувати мукормікоз і не розпочати лікування.
Особливо це небезпечно для людей з ослабленою імунною системою.
Якщо нежить турбує вас тривалий час, і ви помічаєте зміни в кольорі слизу або інші незвичні симптоми, то варто негайно звернутись до лікаря.
Серед ознак, які мають насторожити:
Важливо бути уважними до свого стану, щоби вчасно помітити загрозливі симптоми.
Раніше ЛОР пояснював, у яких випадках нежить є серйозним симптомом.
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