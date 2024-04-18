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Когда категорически нельзя сажать чеснок, чтобы он не сгнил в земле

Фото: Когда нельзя сажать чеснок (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Многие огородники сажают чеснок дважды в год. Весной наступает время посадки ярового чеснока. Яровой чеснок имеет более мягкий вкус, чем озимый. Также весенний чеснок меньше болеет и практически не страдает вредителями.

Когда категорически нельзя сажать чеснок в почву – читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Когда сажать яровой чеснок

Посадка ярового чеснока происходит в весенний период, когда почва достаточно прогреется, обычно это произойдет в апреле или начале мая. Опытные огородники всегда ориентируются на погоду, поскольку для успешного роста чеснока важно, чтобы почва была достаточно прогрета - от 6 до 8 градусов тепла.

Важно не затягивать с посадкой, поскольку яровой чеснок имеет более длительный период вегетации - примерно 90-100 дней по сравнению с озимым чесноком, который растет в течение 75-90 дней. Это означает, что чесноку нужно достаточное время, чтобы набрать сил для роста и развития головок. Поэтому важно вовремя усадить яровой чеснок, чтобы обеспечить ему необходимые условия для успешного выращивания.

Что говорят народные приметы?

Народные приметы указывают, что чеснок следует сажать после праздника Благовещения, когда, по верованию, Господь благословит землю. В 2024 году, по новому церковному календарю, праздник Благовещения приходится на 25 марта, а по старому календарю – на 7 апреля.

Согласно народным приметам, до этого праздничного периода не рекомендуется сеять чеснок. Однако во избежание недоразумений и неприятностей лучше также учитывать погодные условия и другие факторы, которые могут повлиять на успешность посадки.

 

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