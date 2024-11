Когда бренды позорились на весь мир: смешные случаи неудачной рекламы

Роковые слоганы

Реклама спортивного бренда Reebok с лозунгом "Изменяй своей девушке, а не тренировке" стала ярким примером провала. Кампания получила мгновенный шквал критики за продвижение неуместного послания.

Еще один пример - реклама банка HSBC, которая перевела слоган "Assume nothing" (ничего не предполагай) как "Do nothing" (ничего не делай). Это стоило компании 10 миллионов долларов на ребрендинг. Неудачный лозунг может вызвать не только осуждение, но и серьезно повлиять на репутацию компании.

"Умри за успех" - так себе слоган (фото: Сhzbgr.com)

Неудачный дизайн

Некоторые кампании потерпели крах из-за неправильного расположения элементов. К примеру, билборд о "безопасности авиаперелетов" был расположен рядом с изображением аварийного самолета. Другой случай произошел с рекламой магазинов, где рядом со скидками на шкафы был размещен текст новости о трагедии в квартире.

Такие ошибки не только сбивают с толку, но и вызывают негодование. Кроме того, нередко в дизайне используется цветовая гамма или шрифт, усложняющие восприятие. Результатом становится не только эстетический провал, но и утраченная связь с целевой аудиторией.

Радостная корова немного пугает (фото: Boredpanda.com)

Ироническая ошибка

На упаковке яблок была изображена героиня, отравившаяся именно этим фруктом. Это стало объектом многочисленных мемей и шуток в соцсетях.

Подобная ситуация произошла с рекламой стирального порошка, где фото блестящего пола сопровождалось слоганом: "Теперь, когда пол чист, можно идти дальше". Подпись удивила многих и стала объектом насмешек.

Еще один пример - реклама отелей, где обещали "лучший сон навсегда", что воспринималось как плохая ассоциация. Эти случаи доказывают, сколь важно тщательно обдумывать визуальные элементы и текст кампании.

Фиговый листок все портит (фото: Сhzbgr.com)

Математические парадоксы

Некоторые рекламные кампании вызвали смех из-за очевидных ошибок. Например, плакат с надписью "Living with addition? Change your life today" (живешь с добавлением? Измени свою жизнь сегодня) имел в виду борьбу с зависимостью, но его графический дизайн заставил людей задуматься о математике.

Такие "математические" провалы могут стать вирусными в соцсетях, но вряд ли способствуют продажам. Другой курьез случился с акцией, где обещали "3 товара по цене 2", но в мелком шрифте были указаны дополнительные условия, которые это отрицали.

"Сложение" или все же "Зависимость"? (фото: Сhzbgr.com)

Чувствительные темы

Компания Peloton оказалась в центре скандала из-за рекламы, где женщина получила велотренажер в качестве подарка.

Подобные кампании доказывают, что затрагивать деликатные темы нужно очень осторожно. Кроме того, рекламы, затрагивающие вопросы возраста, пола или культуры, часто получают негативную реакцию.

К примеру, кампания одежды, намекавшая на "идеальное тело", была воспринята как токсичная и дискриминационная. Бренды должны учитывать этику и разнообразие подходов к своей аудитории.

Девочка с бокалом слишком молода для вина (фото: Сhzbgr.com)

Неудачный перевод

Бренды, работающие на международных рынках, часто сталкиваются с проблемами перевода. К примеру, слоган Pepsi "Come alive with the Pepsi generation" в китайском переводе звучал как "Pepsi возвращает ваших предков из могил".

Еще один пример – в японской рекламе употребили слово, которое звучало похоже на грубое выражение на другом языке, что вызвало возмущение. Также в мексиканском слогане бренда, который должен быть мотивирующим, случайно использовали слово с оскорбительным значением.